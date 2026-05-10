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娛樂 最新消息

百想連摔兩次還是仙 「張冬天」絆倒親PO照狂圈粉

申鉉彬分享百想美照。（翻攝自IG）申鉉彬分享百想美照。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第62屆百想藝術大賞前晚落幕，當天紅毯最讓人心疼卻也最圈粉的一幕，非《機智醫生生活》「張冬天」申鉉彬莫屬。

申鉉彬當天穿著一襲淡紫粉魚尾禮服現身，氣質仙到被韓網狂讚「像童話公主」，沒想到走紅毯時卻突然被長裙絆倒，甚至連摔兩次，當場讓所有人倒抽一口氣。

但比起跌倒本身，更讓網友狂讚的是她後續反應。申鉉彬雖然一度露出驚慌神情，卻馬上笑著整理情緒，甚至還自己坐在地上遮臉傻笑，完全沒有明星架子。事後她還把這段「黑歷史」親自PO上社群，自嘲式曬出坐地遮臉照，意外讓討論度更炸。

而前輩高賢廷看到照片後，也暖心留言：「鉉彬啊，真的好美。」一句話瞬間被韓網刷爆，直呼「美女稱讚美女太療癒」、「這畫面太溫柔了」。

申鉉彬（左）在百想紅毯不慎失足跌倒，MC柳在弼立刻救場，獲讚非常紳士。（翻攝自X）申鉉彬（左）在百想紅毯不慎失足跌倒，MC柳在弼立刻救場，獲讚非常紳士。（翻攝自X）

另外，當時第一時間衝上前扶住她的紅毯MC柳在弼，也成為話題人物。申鉉彬事後還特地跑去對方SNS留言致謝：「昨天真的很感謝。」而柳在弼則貼心回覆：「妳有沒有受傷？」暖男互動再度圈粉。

不少網友笑說：「美女連跌倒都像偶像劇」、「她摔倒後還是超漂亮」、「這才是真正有氣質的人。」意外讓申鉉彬成為今年百想最有好感度的女星之一。

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