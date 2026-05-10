《陳情令》男星拚進軍好萊塢 最後2選1飲恨落馬

中國演員汪卓成因演出人氣BL小說改編的電視劇《陳情令》，人氣迅速攀升。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國演員汪卓成2019年因演出人氣BL小說改變的電視劇《陳情令》，在劇中，他飾演「三毒聖手」江澄，俊朗帥氣的外表，加上劇中精湛演技，人氣迅速攀升。汪卓成被粉絲暱稱為「舅舅」，他近日在直播上透露自己差點進軍好萊塢的經歷。

汪卓成近日在直播上透露自己差點進軍好萊塢的經歷。（翻攝自IG）

汪卓成在直播中說，今年初收到一個好萊塢電影面試，他原本以為對方是詐騙集團，他上網反覆查詢，發現真的是從好萊塢來的邀請。透過線上面試，他一路過關斬將，卻在最後2選1關頭意外落馬，前進好萊塢之夢只能暫停。

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汪卓成今年初收到一個好萊塢電影面試，他原本以為對方是詐騙集團。（翻攝自IG）

收到好萊塢電影面試邀請時，汪卓成覺得自己很幸運，但也懷疑對方是不是詐騙，因為對方需要的是男主角，後來導演跟電影親自發送了電影資訊給他之後，他又不放心的在網路上求證，證明果然是真的。

汪卓成在最後2選1的關鍵時刻沒被選上，和好萊塢擦身而過。（翻攝自IG）

汪卓成所屬經紀公司和對方聯繫後，發現的確是來自好萊塢的邀請。面試過程透過線上完成，全程以英文交談，汪卓成笑著說自己把所學的英文都用上了，無奈最後階段他和另一個男星競爭，對方成功獲得演出機會，不過汪卓成也很認真，他透露自己為了試鏡還用英文寫了長篇人物小傳，豈料卻和好萊塢擦身而過，有點遺憾。

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