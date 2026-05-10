自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

《陳情令》男星拚進軍好萊塢 最後2選1飲恨落馬

中國演員汪卓成因演出人氣BL小說改編的電視劇《陳情令》，人氣迅速攀升。（翻攝自IG）中國演員汪卓成因演出人氣BL小說改編的電視劇《陳情令》，人氣迅速攀升。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國演員汪卓成2019年因演出人氣BL小說改變的電視劇《陳情令》，在劇中，他飾演「三毒聖手」江澄，俊朗帥氣的外表，加上劇中精湛演技，人氣迅速攀升。汪卓成被粉絲暱稱為「舅舅」，他近日在直播上透露自己差點進軍好萊塢的經歷。

汪卓成近日在直播上透露自己差點進軍好萊塢的經歷。（翻攝自IG）汪卓成近日在直播上透露自己差點進軍好萊塢的經歷。（翻攝自IG）

汪卓成在直播中說，今年初收到一個好萊塢電影面試，他原本以為對方是詐騙集團，他上網反覆查詢，發現真的是從好萊塢來的邀請。透過線上面試，他一路過關斬將，卻在最後2選1關頭意外落馬，前進好萊塢之夢只能暫停。

汪卓成今年初收到一個好萊塢電影面試，他原本以為對方是詐騙集團。（翻攝自IG）汪卓成今年初收到一個好萊塢電影面試，他原本以為對方是詐騙集團。（翻攝自IG）

收到好萊塢電影面試邀請時，汪卓成覺得自己很幸運，但也懷疑對方是不是詐騙，因為對方需要的是男主角，後來導演跟電影親自發送了電影資訊給他之後，他又不放心的在網路上求證，證明果然是真的。

汪卓成在最後2選1的關鍵時刻沒被選上，和好萊塢擦身而過。（翻攝自IG）汪卓成在最後2選1的關鍵時刻沒被選上，和好萊塢擦身而過。（翻攝自IG）

汪卓成所屬經紀公司和對方聯繫後，發現的確是來自好萊塢的邀請。面試過程透過線上完成，全程以英文交談，汪卓成笑著說自己把所學的英文都用上了，無奈最後階段他和另一個男星競爭，對方成功獲得演出機會，不過汪卓成也很認真，他透露自己為了試鏡還用英文寫了長篇人物小傳，豈料卻和好萊塢擦身而過，有點遺憾。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中