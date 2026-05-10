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娛樂 亞洲

（影）豪門惡夢 泰國人魚王子淚揭親哥性侵 母親加碼喊告

泰國知名啤酒集團Singha（勝獅）第四代「人魚王子」Psi。（翻攝自臉書）泰國知名啤酒集團Singha（勝獅）第四代「人魚王子」Psi。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕泰國知名啤酒集團Singha（勝獅）爆出豪門醜聞，人稱「人魚王子」的第四代成員Psi，在社群平台發布一段影片崩潰痛哭，控訴自己青少年時期多次遭親哥與保母性侵，全家人都知曉此事，卻集體噤聲。如今Psi還被親生母親起訴，想要搶走外公留給他的遺產。

Psi是知名環保社運人士，根據泰國媒體報導，31歲女星Mild於2025年與勝獅集團第四代接班人Pi Scott結婚，同年4月宣布懷孕。Psi在影片中泣不成聲指控性侵他的哥哥就是Pi。

Psi在影片中激動痛哭，控訴親哥及保母對他性侵。（翻攝自臉書）Psi在影片中激動痛哭，控訴親哥及保母對他性侵。（翻攝自臉書）

Psi在影片中說：「我不希望被稱為OO家族的成員，因為外人根本不知道，我的親哥哥在我青少年時期曾經多次性侵我，而且全家人都知道真相」，自稱手中握有Pi親口承認罪行的錄音檔，他說，家族成員都聽過錄音檔，卻沒有人願意站出來為他主持公道。Psi表情扭曲說：「我快要30歲了，但在家裡從未得到正義，不管我向哪位親戚求助，他們都只會叫我跟媽媽道歉

泰國知名啤酒集團Singha（勝獅）第四代接班人Pi（左）2025年和女星Mild舉行盛大婚宴。（翻攝自X）泰國知名啤酒集團Singha（勝獅）第四代接班人Pi（左）2025年和女星Mild舉行盛大婚宴。（翻攝自X）

2025年11月，Pi和女星Mild盛大舉行訂婚儀式，家族全員到齊，獨缺Psi一人。當時就有好奇網友發問為什麼Psi沒現身？質疑是否家庭關係不睦？

Psi之後就在社群媒體上喊話要與Pi對話，全網八卦魂沸騰。Psi更進一步揭露，小時候除了哥哥對他性侵之外，家裡的保母也曾對他伸出狼爪，當時家人把保母辭退，但母親卻在不久之後重新聘用惡保母。Psi說，最後竟然是自己被迫離開家庭，他哭泣說：「我無法跟一群不把我當人看、沒有基本人權價值觀念的人一起生活」。

泰國知名啤酒集團Singha（勝獅）第四代接班人Pi（右）2025年和女星Mild舉行盛大婚宴。（翻攝自X）泰國知名啤酒集團Singha（勝獅）第四代接班人Pi（右）2025年和女星Mild舉行盛大婚宴。（翻攝自X）

最慘的是，Psi的母親竟然還把他告上法庭，罪名是「忤逆父母」。Psi說，母親告他目的就是為了奪回外公指名贈與給他的遺產，母親認為他在網路上揭露家族醜是讓家族蒙羞、很不孝。

Psi對著鏡頭大哭，委屈說：「我不知道該怎麼辦？我受不了這樣的生活，這真的太痛苦了」。影片曝光後，泰國民眾群情激憤，網友也留言聲援Psi，要求家族成員出面說明。

目前勝獅集團與相關家族成員尚未對此作出回應，被指控性侵的Pi則緊急關閉社群媒體帳號。

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