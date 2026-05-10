（影）昔日最強女Rapper爭議纏身消失多年 真實現況曝光

曾紅極一時的南韓饒舌歌手陸智譚，如今有新身分。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾紅極一時的南韓饒舌歌手陸智譚以《Unpretty Rapstar》爆紅，近年則幾乎淡出演藝圈，原來她轉戰其他領域。近日她在社群平台公開自己的近況，表示自己目前在整形外科擔任「諮詢室長」，讓許多喜愛她的粉絲騷動不已。

陸智譚因參加《Show Me The Money 3》走紅，之後更以強烈個性與毒舌風格闖出一條屬於自己的星途，一度被視為南韓新生代女饒舌歌手最強新生代。隨著她之後爭議不斷，演藝事業也只能停擺。

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陸智譚曾自爆與Wanna One成員姜丹尼爾有曖昧。（翻攝自IG）

陸智譚最轟動的新聞就是2018年自爆和韓團Wanna One成員姜丹尼爾有過曖昧關係還談戀愛，話題遭炎上後，陸智譚發文指控Wanna One經紀公司刻意冷藏她，還遭受威脅，引爆韓網熱烈討論。當時眾說紛紜，陸智譚更親上火線和網友互槓，讓外界質疑她精神狀態，更大損形象。

陸智譚目前在整形外科擔任「諮詢室長」。（翻攝自IG）

陸智譚昨（9）在個人社群更新，更開朗發文：「大家好，我是菜鳥室長」，她公開一段影片，可見她一大早就搭著地鐵通勤上班，到診所後立刻戴上對講機投入工作，從影片看得出來她和同事相處愉快，也很適應新生活。

陸智譚說自己現在是上班第2天的菜鳥新人，所以心情非常緊張，還在學習怎麼看別人臉色。講到工作，陸智譚說自己到公司第一件事就是整理待辦事項，接著確認客戶行程與特殊需求。原來她現在在整形外科擔任諮詢室長，她還特地把當年自己爆紅的Rap改編替整形外科宣傳。

陸智譚因參加《Show Me The Money 3》走紅。（翻攝自IG）

雖然過去曾經捲入高中時期霸凌傳聞、殯儀館拍照爭議、直播語無倫次等風波，陸智譚還在2018年曝光自己罹患躁鬱症，曾住院治療，面對長年惡評與網路攻擊，對她及家人都造成很大的傷害，如今陸智譚可說完全退出歌壇，網友也紛紛留言：「差點認不出來」、「加油喔」、「努力生活很值得支持」、「終於回到正常生活了」。

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