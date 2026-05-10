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娛樂 最新消息

胡瓜外景重摔在地 董至成「躺水池昏睡」藝人全看傻

胡瓜與董至成錄製《綜藝大集合》。（民視提供）胡瓜與董至成錄製《綜藝大集合》。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜主持的《綜藝大集合》本週來到雲林麥寮的海豐村，海豐村盛產蛤仔，因此有著「文蛤之鄉」的美名，每年舉辦的「摸蛤仔」活動，更吸引各地民眾前來體驗最道地的「摸蛤仔兼洗褲」樂趣，沒想到胡瓜摸著摸著卻摸到董至成。

節目一開場，胡瓜便帶著大家直接下水摸蛤仔，沒想到眾人摸了半天一無所獲，只有胡瓜隨手一撈就成功摸到文蛤，正當大家疑惑之時，胡瓜竟突然從水裡拿出一瓶香檳，讓所有人當場傻眼，接著賴慧如與劉心語又陸續摸出高腳杯與礦泉水，眾人乾脆順勢開起香檳，慶祝《綜藝大集合》近期拿下收視全國第一，沒想到歡慶還沒結束，籃籃竟又從水中摸出白酒蛤仔義大利麵，其他人甚至搬出摺疊桌，讓胡瓜與阿翔直接開吃，荒謬畫面讓現場笑聲不斷。

就在大家鬧成一團時，郭忠祐終於忍不住提醒胡瓜還有正事要辦，胡瓜這才想起來要帶大家玩遊戲，沒想到才剛走向遊戲場地，胡瓜竟突然重摔在地，眾人立刻衝上前攙扶，仔細一看才發現水池裡竟然躺著一個人，而這個人居然就是董至成。原來董至成前一天就提前抵達海豐村，在當地飲酒作樂後，乾脆直接睡在水池中，荒唐情節讓全場笑到停不下來。

董至成浮誇表示，自己前一天到了當地玩得太開心乾脆睡在這。（民視提供）董至成浮誇表示，自己前一天到了當地玩得太開心乾脆睡在這。（民視提供）

兜了一大圈後，節目終於正式進入遊戲環節，胡瓜這次為大家帶來的遊戲是「摸蛤仔兼洗褲」，參賽者要用扭動身體、腿腳或是躺下抖動雙腳的方式讓褲子往上，全程不能用手協助，直到將褲子穿上，褲頭最接近腰部的參賽者獲勝。首先上場的宜芳火力全開，靠著瘋狂抖動屁股的節奏成功拿下首勝；接著登場的顏佑庭更直接使出倒立絕招，把整顆頭埋進水裡猛甩雙腿，希望能快速把褲子往上帶，可惜對手同樣不是省油的燈，靠著連續扭腰擺臀反敗為勝。

最後壓軸登場的董至成，為了把褲子穿上幾乎拚盡全力，不但弄得滿臉通紅、全身泥濘，褲子卻還只穿到一半；反觀對手則是不停在水中翻滾磨蹭，成功將褲子穿得最完整。最終董至成敗下陣來，藝人隊與獎金擦肩而過，獎金由對手成功抱走。

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