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娛樂 最新消息

曹雅雯新加坡狂粉換目標了 賴慧如慘被騷擾「遭戳痛處」

曹雅雯氣色、狀態極佳。（高流提供）曹雅雯氣色、狀態極佳。（高流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后曹雅雯今登上2026「藍寶石大歌廳」第二天舞台，適逢母親節，她特別選唱《七老八十》及日文版《我只在乎你》，並暖心送上祝福：「希望所有媽媽都健康幸福。」以歌聲征服全場長輩歌迷的曹雅雯更以一襲「前面開高衩」小露酥胸的性感禮服現身，被問到如何做好防護措施時，她竟笑回：「當然有貼好啊，但如果真的不小心掉下來，就給長輩『活活血』！」一句話瞬間笑翻全場。

曹雅雯氣色極佳，坦言這陣子胖了兩公斤，目前體重52公斤，「最近很認真喝膠原蛋白，也吃很多，吃飽飽就睡覺。」她笑說目前狀態自己很滿意，「這樣就很好了。」不過被問到變胖後桃花是否有變旺？她則苦笑搖頭，自曝過年前後工作量較少，曾展開「報復性出國」，去了澳洲跟日本玩，原本還幻想「常出國可能比較有機會遇到帥哥」的她笑說：「沒想到完全沒有桃花，而且根本沒有人搭訕我！」曹雅雯還透露自己出國時曾去酒吧小酌，雖然有人稱讚她「好可愛」，但依舊沒有進一步發展。

曹雅雯氣色、狀態極佳。（高流提供）曹雅雯氣色、狀態極佳。（高流提供）

話鋒一轉，曹雅雯又自爆上週赴日本參加電競比賽時，曾遇到一位「很可愛的日本小哥哥」，「長得真的蠻可愛的，但我忘記跟他交換IG！」她透露對方看起來大約20多歲，更笑喊希望明年比賽還能再遇到對方，「出國這麼多次，我還是喜歡亞洲臉孔啦！」

此外，談到先前困擾她許久的新加坡粉絲騷擾事件，曹雅雯坦言，目前仍偶爾會收到對方訊息騷擾，「因為公司信箱跟電話都是公開聯絡方式，所以其實很難完全阻止。」她透露最近最頭痛的是公司信箱經常被大量洗版，甚至一次會收到上百封郵件，「每次檢查垃圾信件時都會看到，真的很困擾。」

曹雅雯更無奈表示，現在不只自己受到影響，就連好友也遭波及，「可能覺得我不理她太無聊了，現在開始轉去罵賴慧如，而且專挑別人的痛處攻擊。」她透露對方甚至會拿「沒有爸爸」等家庭傷痛做人身攻擊，讓她相當憤怒。對於是否因此考慮尋求心理醫師協助，曹雅雯則苦笑表示：「還不至於啦，多喝幾杯酒就好。」

長期處於精神壓力下的她，也坦言自己有如驚弓之鳥，現在對周遭動靜變得特別敏感，「我現在很怕有人從後面叫我。」她分享先前到東京旅行時，曾突然聽到背後急促腳步聲，接著有人拍她肩膀、用手戳她背，當場嚇出一身冷汗，結果對方其實只是想詢問鞋子在哪裡買，「當下真的覺得超恐怖！」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

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