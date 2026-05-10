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林志玲投身非洲人道救援 淚喊「生命無常」震撼全網

林志玲趁母親節在社群平台曬出照片，呼籲外界重視非洲母嬰健康問題。（翻攝自臉書）林志玲趁母親節在社群平台曬出照片，呼籲外界重視非洲母嬰健康問題。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣第一名模林志玲從2004年投身公益，更在2011年成立「志玲姊姊慈善基金會」。今（10）日是母親節，林志玲在社群平台曬出照片，但她懷裡抱著的不是自己的兒子，而是非洲兒童。她透露，這段非洲情緣起於保育專家珍古德，讓她決定跟隨無國界醫生展開非洲人道醫療之旅。

林志玲從珍古德身上看見了人性光輝。（翻攝自臉書）林志玲從珍古德身上看見了人性光輝。（翻攝自臉書）

林志玲從珍古德身上看見了人性光輝，更約定好要展開非洲人道之旅。2025年珍古德辭世後，林志玲獲得啟發，認為即使非洲地處遙遠，還是要選擇勇敢踏出舒適圈，從珍古德身上，林志玲見證了母親們的勇敢與無懼，也感受到生命是如此脆弱。

林志玲決定跟隨無國界醫生展開非洲人道醫療之旅。（翻攝自臉書）林志玲決定跟隨無國界醫生展開非洲人道醫療之旅。（翻攝自臉書）

擁有多倫多大學西方美術史與經濟學雙學位的林志玲，在演藝圈不只學歷高，EQ更高。2020年生了一個寶貝兒子的她，在母親節這天，特別呼籲外界重視非洲母嬰健康問題。她說：「今年年初，我們跟隨著無國界醫生，展開了一場跨越一萬公里的人道醫療見證旅程

林志玲的非洲人道醫療之旅受到珍古德啟發。（翻攝自臉書）林志玲的非洲人道醫療之旅受到珍古德啟發。（翻攝自臉書）

林志玲指出，2025年1月珍古德博士捎來非洲探訪的邀約，讓她決定前往世界另一端，親眼了解那片土地真實而沉默的聲音。之後，透過一些故事的省思，林志玲與無國界醫師連結， 悄悄展開一場關於母嬰健康與醫療的行動。

2025年10月，珍古德博士辭世，雖然和博士的約定無法執行，但林志玲深刻體會到「生命無常，行動即是答案」，所以她毅然決然繼續前行：「應該做的事、未完成的心願，都應該更及時實踐。」

林志玲見證了母親們的勇敢與無懼，也感受到生命是如此脆弱。（翻攝自臉書）林志玲見證了母親們的勇敢與無懼，也感受到生命是如此脆弱。（翻攝自臉書）

林志玲為愛前進遙遠的非洲，她見證了母親們的勇敢與無懼，也感受到生命的脆弱的嘆息與震驚，她決定在母親節這一天，將愛與關心的人道醫療影像紀錄和每一位母親分享。林志玲說：「我相信，愛與關心，不受距離限制，只要行動，就能有所改變

英國動物學家、靈長類動物行為學家與人類學家珍古德。（資料照，記者塗建榮攝）英國動物學家、靈長類動物行為學家與人類學家珍古德。（資料照，記者塗建榮攝）

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