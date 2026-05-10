1732席滿座！楊烈巡演催淚故事曝出歌迷奇蹟甦醒

楊烈《自由之地》世界巡迴演唱會，今日在台南文化中心登場。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕「寶島歌王」楊烈「自由之地」世界巡迴演唱會，今日在台南文化中心登場，全場1732席座無虛席，楊烈也感性分享巡演背後藏催淚故事，透露一位台中歌迷住進加護病房，他特地錄音替對方打氣，2天後奇蹟甦醒。

《自由之地》進入倒數第2場，談起一路走來心情，楊烈感性表示，覺得很捨不得。他說，巡演期間發生多段令他難忘的故事，一位台中歌迷在看完台北場演唱會後遭遇車禍，昏迷住進加護病房，他特地錄音替對方打氣，沒想到2天後歌迷竟奇蹟甦醒。日本場有位歌迷特別從北海道飛往浦安市欣賞演唱會，返家隔日卻病逝，家屬事後傳訊感謝楊烈為母親完成心願。

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演唱會以《自由路上》揭幕，該曲由香港林夕填詞、日本歌手谷村新司譜曲，充滿時代感與土地情懷的歌詞，搭配楊烈厚實滄桑的嗓音，一開場便將觀眾情緒拉進演唱會核心，也替整場演出定調成一場關於自由、人生與青春記憶的音樂旅程。

上半場中，楊烈接連演唱《另一種鄉愁》、《酒は涙か溜息か》、《Fly Me to the Moon》等橫跨中、日、英語的經典歌曲，展現歷經數10年淬鍊後的舞台魅力與掌控力。下半場氣氛逐漸升溫，特別嘉賓鍾綺一貫以低胸性感禮服出場，與楊烈合唱台語經典《思慕的人》時，全場掌聲雷動。最後重現經典名曲《如果能夠》，為台南場演唱會留下動人而難忘的記憶。

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