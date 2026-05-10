吳怡霈舞台劇驚傳意外！道具圍牆塌陷「頭頂著地」重摔 嚇哭發抖：爬回側台繼續演

吳怡霈跳樓戲變真墜地「全身發抖」，苦笑自嘲：下次要戴安全帽上場。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳怡霈這兩天在高雄演出舞台劇《倒數婚姻》，沒想到戲如人生，原本慶功宴的局，最後竟變成「急診室一日遊」。開場戲她飾演的角色正要「跳樓」，結果戲還沒跳，道具圍牆竟然先塌了，讓她整個人直接「真人倒頭栽」重摔落地，嚇壞全場觀眾。

吳怡霈跳樓戲變真墜地「全身發抖」，苦笑自嘲：下次要戴安全帽上場。（翻攝自臉書）

吳怡霈在臉書心有餘悸回憶，事發當時她跟男主角藍鈞天雙雙摔落地，當下痛到只能硬爬回側台，「好可怕，爬回側台後嚇到哭出來，全身發抖」，神奇的是，平時這場戲根本不穿護具，但當天待命時她突然「神來一筆」，莫名抓了護膝穿上，沒想到竟成了救命關鍵。連服裝師都驚呼「還好有穿」，吳怡霈也苦笑自嘲：「我覺得下次演出要比照滑雪護具規格，戴安全帽上場好了，因為我是頭頂著地。」

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吳怡霈跳樓戲變真墜地「全身發抖」，苦笑自嘲：下次要戴安全帽上場。（翻攝自臉書）

雖然摔得不輕，但吳怡霈發揮了「重訓女子」的硬漢精神，硬是靠著腎上腺素撐完後續演出。直到深夜才趕往急診做電腦斷層與X光檢查，初步確認頸椎無礙。她幽默形容隔天醒來的感覺：「全身像被卡車輾過，屁股很痛，脖子連接肩膀劇痛，害我以為昨天是在雪場滑雪。」雖然劇場充滿不可預期的風險，但她仍感性表示，劇場就是因為這種「無法重來」的特性才迷人，並呼籲台前幕後都要平平安安。

吳怡霈重摔頭落地「用意志力演完」，隔天慘叫：像被卡車輾過。（翻攝自臉書）

面對這場意外，吳怡霈也不忘發揮有梗性格，向當天目擊全程的高雄觀眾喊話：「你們搜集到了百年難得一見的彩蛋場，難怪我們票房那麼好！」甚至開玩笑說這是「意外殉情場」。

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