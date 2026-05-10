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娛樂 最新消息

母親節最大禮物！何如芸媽媽將轉普通病房 她淚謝醫護：照顧別人的媽媽

何如芸跑花市買花謝醫護。（翻攝自臉書）何如芸跑花市買花謝醫護。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕何如芸日前曝媽媽住進加護病房，她今（10日）透露媽媽在加護病房苦撐32天，終於有機會於下週轉入普通病房，她也激動發文：「有媽的孩子再苦再難都是珍寶。」

適逢母親節，何如芸和妹妹特地捧著康乃馨到病床前，對著媽媽大聲唱起《世上只有媽媽好》，畫面既鼻酸又溫暖。她還親自跑去花市買花，送給一路照顧媽媽的醫護人員，感性寫下：「謝謝他們盡心照顧別人的媽媽！」

何如芸這段時間幾乎是在「舞台劇跟加護病房」之間來回奔波。4月9日《婚內失戀》彩排當晚，媽媽突發病況被救護車送進ICU，讓她的人生瞬間按下暫停鍵。日前她在舞台劇慶功宴上，被拍到滿臉淚痕、情緒潰堤倒在好友懷裡，外界一度猜測是否感情出狀況？她則霸氣否認：「沒有失戀，沒有挫折。」

何如芸坦言，自己根本不在乎喝醉失態，「我只盼望我愛的人可以得醫治」，一句話道盡這一個多月來的煎熬。

她也在臉書吐露心聲，直言：「這段時間我的人生幾乎停擺，除了工作，只有加護病房。」更感嘆：「我人生最糟的時候，是7年前，再來是2年前，然後是現在。」

何如芸也說：「人生沒有過不去的坎，只有不想失去的人。」如今媽媽病況終於出現轉機，也讓她在今年母親節，總算能稍微鬆一口氣。

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