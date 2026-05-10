林心如9歲女兒太會撩！手作母親節卡片 全英文告白：全宇宙最好的人

〔記者李紹綾／台北報導〕林心如與霍建華2017年喜迎女兒「乖乖」出生，今（10日）是她當媽後的第9個母親節，她在臉書開心分享女兒的手作大禮，全英文的告白引起網友稱讚。

林心如開心分享女兒送的母親節禮物。（翻攝自臉書）

林心如日前出席活動透露，女兒早在兩週前就準備好了禮物，當時還忍不住一直跳針：「馬麻，我好想把母親節禮物送給妳喔！我等不及，我現在好想送喔！」但為了儀式感硬是忍住：「算了、算了啦！還是母親節再送妳好了。」

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林心如開心分享女兒送的母親節禮物。（翻攝自臉書）

母親節終於來到，林心如今天開箱一看，除了手作康乃馨花籃、刺蝟玩偶，還有一張鑲著珍珠「MOM」字樣的精緻卡片。女兒乖乖用英文寫道：「You're my favorite person in the whole wide world，and the best person in the universe。」並稱讚林心如是全世界最愛、也是全宇宙最好的人，還童趣的畫了兩隻用尾巴比愛心的貓，讓媽媽林心如瞬間融化。

林心如開心分享女兒手寫全英文母親節卡片。（翻攝自臉書）

迎來當媽後的第9個母親節，林心如感性發文，表示也是自己媽媽的第50個母親節。她深刻體會到，母親的偉大不在於犧牲多少，而是「這心頭上的掛念與牽絆，擔憂與不捨，都是一輩子懸在心上的」，她也溫馨提醒大家愛要及時，記得對媽媽說聲「我愛你」。

林心如開心分享女兒送的母親節禮物。（翻攝自臉書）

至於大家關心的過節行程，林心如展現了專業媳婦的一面，她早已訂好餐廳，集結婆婆、媽媽與女兒一起慶祝，她坦率自嘲：「我負責張羅訂餐廳。我怎麼好意思在婆婆、媽媽面前還煮飯。」完美示範如何用「誠意」代替「手藝」。而老公霍建華今年則依舊走務實路線，林心如淡定表示老公不會特地送禮，因為今天的主角是家裡的長輩媽媽們。

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