光良唱《童話》裡都是騙人 主播王偊菁：是真的

育有2女的主播王偊菁，今開心歡度母親節。（翻攝自王偊菁臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕今（10）日是一年一度母親節，三立新聞台談話節目《前進新台灣》主持人王偊菁罕見在臉書嚴肅引述歌手光良唱紅經典歌曲《童話》，因歌詞裡的一句話「童話裡都是騙人的」，王偊菁跳出來認證：「是真的。」

稍早王偊菁曬出上午參加戶外活動比「YA」一臉和樂融融表情，坦言母親節也要動起來，這才是母親啊，接著說：「每分每秒不得閒，獲得孩子一個笑容就足夠。」透露大女兒寫了母親節卡片，說不會再亂發脾氣，「下一秒立刻跟妹妹吵架。」

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2個女兒鬥嘴吵架，讓王偊菁搖頭嘆氣說：「童話裡都是騙人的。」間接認證光良《童話》裡的歌詞，唱得全是真話。

《童話》歌詞

忘了有多久 再沒聽到你

對我說你最愛的故事

我想了很久 我開始慌了

是不是我又做錯了什麼

你哭著對我說 童話裡都是騙人的

我不可能是你的王子

也許你不會懂 從你說愛我以後

我的天空 星星都亮了

我願變成童話裡 你愛的那個天使

張開雙手 變成翅膀守護你

你要相信 相信我們會像童話故事裡

幸福和快樂是結局

你哭著對我說 童話裡都是騙人的

我不可能是你的王子

也許你不會懂 從你說愛我以後

我的天空 星星都亮了

我願變成童話裡 你愛的那個天使

張開雙手 變成翅膀守護你

你要相信 相信我們會像童話故事裡

幸福和快樂是結局

我要變成童話裡 你愛的那個天使

張開雙手 變成翅膀守護你

你要相信 相信我們會像童話故事裡

幸福和快樂是結局

我會變成童話裡 你愛的那個天使

張開雙手 變成翅膀守護你

你要相信 相信我們會像童話故事裡

幸福和快樂是結局 喔...一起寫我們的結局

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