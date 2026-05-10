高中同學都在聽五月天 大咖嘉賓見阿信驚呼：高大威猛

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天日前宣布7月3日將重返台北大巨蛋舉辦7場「回到那一天」大巨蛋版演唱會，讓台灣粉絲都充滿期待，最近團員繼續在鳥巢演出，昨（9日）邀請到得過許多音樂獎項的歌手周深擔任嘉賓，他看到阿信直呼：「平常看你演唱會片段覺得你高大威猛。」阿信則說：「平常看你演唱會片段，我就已經覺得你的聲音好高喔！今天終於邀請你來了！」

五月天邀請周深（左三）擔任演唱會嘉賓，全場歌迷驚喜。（相信音樂提供）

周深談到，五月天陪伴他的青春，高中坐他隔壁的同學都在聽五月天的歌，他也曾和同學在晚會上唱五月天的歌，昨現場加碼演唱《擁抱》，唱到歌詞「喔~愛 別走」時，周深笑說：「只要有過五月天的青春不會走的。」

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周深（左）覺得阿信「高大威猛」。（相信音樂提供）

阿信（右）和周深合唱多首歌曲。（相信音樂提供）

昨介紹周深出場時，阿信興奮大喊：「雖然有些人知道了，但當你聽到這個聲音，不得不說再驚喜一次！讓我們歡迎天籟美聲周深。」另外阿信還誇讚：「周深嗓音很純粹，唱任何一首五月天的歌都很特別！」這次合作特別選唱《如煙》，五月天表示：「因為我們自己想聽，聽周深唱歌很享受。」另外雙方也合唱《達拉崩吧》。

五月天和周深合唱《如煙》，覺得很享受。（相信音樂提供）

五月天大巨蛋演唱會將從7月3至12日期間舉辦7場，門票預計５月２３日在拓元售票系統開賣。

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