台灣足上女伶楊立微精彩火舞讓評審目瞪口呆贏「金按鈕」 自爆曾看到排練場就哭

〔記者陳慧玲／綜合報導〕台灣表演藝術家再次在國際綻放光芒，足上舞伶楊立微（Liwei）參加知名選秀節目《英國達人秀》（Britain's Got Talent）複賽，高難度的足上火舞讓台下評審及觀眾看得目瞪口呆，最後還贏得評審KSI按下金按鈕（Golden Buzzer），將可順利進入總決賽。

楊立微精彩的足上火舞，讓人看了起雞皮疙瘩。（翻攝自YouTube）

《英國達人秀》官方社群分享她的演出影片，不少網友留言看了精彩表演起雞皮疙瘩，還有網友留言楊立微值得一場拉斯維加斯秀，大讚她的演出可媲美賭城許多大秀，也有網友留言：「今年以來看過最棒的！」

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楊立微將可進入《英國達人秀》總決賽。（翻攝自YouTube）

在去參加《英國達人秀》複賽之前，楊立微在社群分享心情，透露：「我一直都知道，堅持不是容易的事，我也常因為很多小事情產生放棄的念頭，記得有一次我心情低落到很嚴重，連出門都不願意，只要看到排練場我就開始哭。」雖然她也試著告訴自己：「放棄的話就會回到以前到處打工，茫然無助，沒有任何目標的時候」，但面對種種壓力，要走出低潮並不容易，還好有老公一直支持她。

楊立微的精采表現，贏得許多網友讚賞。（翻攝自YouTube）

楊立微說，老公只對她說：「如果現在放棄了，這些曾經想做的事情就不會實現了！」她感動說：「老公，謝謝你讓我不執著在過去，而是看向未來，未來有你一起走是我最幸福的事。」之後她將花更多心思投入《英國達人秀》總決賽準備。

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