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娛樂 電視

陶晶瑩母子遭酸民踐踏顏值 李李仁火大護妻兒：老婆最漂亮兒子最帥

〔記者李紹綾／台北報導〕陶晶瑩與李李仁婚後育有一子一女，她近來帶著17歲兒子「小龍」李悟與雜誌合作企劃，沒想到母子同框的畫面卻意外招來酸民對「顏值」指指點點。面對這場莫名其妙的網暴，夫妻倆選擇不再忍讓，李李仁發文護妻兒：「我老婆最漂亮！我兒子也很帥！不認同的請路過，不要留下痕跡！」

陶晶瑩和兒子小龍至《VOGUE Taiwan》玩趣味問答，在默契考驗中，小龍展現了超齡的幽默感，當陶晶瑩問他在新加坡讀書感到孤獨時會不會躲起來哭，他淡定否認，之後神來一筆表示：「我都正面的哭。」回覆讓媽媽陶晶瑩當場噗哧一笑，也看出一家人面對情緒的豁達態度。

陶晶瑩（左）去年曾帶著兒子「小龍」李悟走金鐘紅毯。（資料照，新聞攝影組攝）陶晶瑩（左）去年曾帶著兒子「小龍」李悟走金鐘紅毯。（資料照，新聞攝影組攝）

然而，面對社群平台上對外貌的踐踏，陶晶瑩透過Threads感性發聲，她直言自己從小與漂亮絕緣，但努力活出自信，沒想到努力半生「仍然敵不過一些膚淺的崇拜」，她無奈表示：「我們一家人長怎樣，我們心知肚明，要求善良是我的天真。」她現在能做的，就是引導孩子在容貌焦慮時，相信世界還有更有意義的事可以追尋。

身為一家之主的李李仁看在眼裡疼在心裡，今（10日）凌晨發長文力挺妻兒，他先是誇讚老婆陶晶瑩對孩子的用心，更為兒子大方自然的回答感到驕傲，最後他直接向酸民喊話：「我老婆最漂亮！我兒子也很帥！不認同的請路過，不要留下痕跡！」他感性呼籲，母親節是充滿愛的日子，大家應該多抱抱家人，給予溫暖的祝福，而不是用言語傷害，「寵妻狂魔」兼「神隊友」的發言，讓粉絲大讚：「這才是真正的帥！」

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