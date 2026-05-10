搭捷運聽民歌 黃韻玲卸下北流董事長說心聲

〔記者陳慧玲／台北報導〕才離開北流，又要回到北流。黃韻玲卸任台北流行音樂中心董事長職位，但她仍繼續喜歡的音樂工作，資深音樂人丁曉雯還將邀請她回到北流戶外廣場一起合唱。

黃韻玲將受邀參加搭捷運聽民歌演唱會。（新視紀整合行銷提供）

慶祝台北捷運通車30週年，台北捷運公司將在5月16日晚上6點於北流戶外表演空間舉辦「2026搭捷運聽民歌」演唱會，邀請丁曉雯、黃韻玲、潘越雲、江念庭、李建復、徐哲緯、陳傑洲及光復國小合唱團接力演唱。

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丁曉雯致力於民歌推廣。（新視紀整合行銷提供）

丁曉雯透露，她會與好朋友黃韻玲合唱，很期待當天與現場觀眾的互動。丁曉雯平常也會搭乘捷運，誇讚台北捷運整潔有秩序，四通八達非常便利。平常出門雖然不會做特別打扮，但在捷運上就算戴著口罩不說話，還是會被人認出來。黃韻玲雖卸下北流董事長職務，但還是非常支持音樂活動，也喜歡音樂創作，她談到：「其實不管在哪個公司哪個職位，都一如往常的創作，不管在北流還是下一站。」

江念庭也會參與搭捷運聽民歌演出。（新視紀整合行銷提供）

早期在民歌西餐廳駐唱的江念庭，曾與蘇來合唱《迎著風迎著雨》，還入圍過金曲獎最佳新人，她稱讚台北捷運方便、快速、省時，已經是生活中超級依賴的交通工具，愛唱歌的她希望民歌的旋律可以一直傳承下去，這次會與陳傑洲對唱多首民歌。陳傑洲也常搭捷運，難忘某次出捷運站發現外面傾盆大雨，他使用了捷運站放置的共享雨傘，覺得非常方便。

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