詹惟中登節目搶答「感情題」 曾國城狠虧：答錯會被笑很久

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城與蔡尚樺主持的益智綜藝節目《全民星攻略》，最新一集以「延長桃花期」為題，邀請張宇、林佳儀、劉涵竹、詹惟中、溫蒂姐與曾心怡同台交流，眾人帶著象徵愛情的玫瑰花優雅現身，準備為觀眾揭開提升魅力、招好緣的獨門祕訣。

曾國城與蔡尚樺主持益智綜藝節目《全民星攻略》。（東森綜合台提供）

魅力究竟是天生，還是靠後天培養？問及面相學課題，劉涵竹不放過難得的同台機會，直接在節目中向命理大師詹惟中請益，把益智節目變成了命理問事現場，讓曾國城連忙提醒：「我們今天是來上節目，不是來諮詢的。」劉涵竹直言：「老師很貴，趁現在趕快問。」更說下回要去詹老師的節目作客，逗趣互動讓全場笑聲不斷。

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詹惟中與溫蒂姐為即將播出的新節目《明星算算鍋》宣傳，在激烈的搶答環節中，出現一道關於「日本網站統計男女一見鍾情所需時間」的趣味考題。面對這道與兩性心理息息相關的題目，曾國城隨即將矛頭對準平時「閱人無數」的詹惟中，幽默笑虧：「你可是日本通，這題答錯，你會被笑很長一段時間。」瞬間讓詹惟中感受到壓力。

詹惟中為即將播出的新節目《明星算算鍋》宣傳。（東森綜合台提供）

節目也從心理學角度探討人際相處的眉角，心理師曾心怡在節目中分享了關於肢體語言與微表情的解讀，「滿多夫妻因為翻白眼的問題來做諮商」，她指出在人際溝通中，翻白眼並不一定代表批評或充滿敵意，很多時候只是一種「無奈」的情緒釋放。

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