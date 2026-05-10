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娛樂 日韓

日本CENTRAL音樂祭襲台！3大夢幻卡司陣容出爐

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本都市型音樂祭「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」去年在台首度登場即「秒殺」完售，日前正式宣布將二度來台舉辦，將於8月8日（六）重返新莊Zepp New Taipei。演出陣容包含搖滾天團UVERworld、實力新秀jo0ji以及人氣歌手yama，預計將再次掀起搶票熱潮。

日本音樂祭CENTRAL MUSIC&ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026在父親節登陸台北。（好玩國際文化提供）日本音樂祭CENTRAL MUSIC&ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026在父親節登陸台北。（好玩國際文化提供）

日本音樂祭CENTRAL MUSIC&ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026迎來歌手yama。（好玩國際文化提供）日本音樂祭CENTRAL MUSIC&ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026迎來歌手yama。（好玩國際文化提供）

承接去年的成功口碑，2026年的「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」規模更加盛大，甫於橫濱圓滿落幕的日本場，以「將日本之聲傳遞至世界」為核心，連結了K-Arena橫濱等指標性場域。作為海外擴張的重要一環，台北場將延續橫濱場的熱力，再次向台灣樂迷展現日本音樂的最新脈動。

jo0ji繼大港開唱之後，今年也將來台參加日本音樂祭CENTRAL MUSIC&ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026。（好玩國際文化提供）jo0ji繼大港開唱之後，今年也將來台參加日本音樂祭CENTRAL MUSIC&ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026。（好玩國際文化提供）

日本音樂祭CENTRAL MUSIC&ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026陣容公開，yama（左起）、UVERworld、jo0ji入列。（好玩國際文化提供）日本音樂祭CENTRAL MUSIC&ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026陣容公開，yama（左起）、UVERworld、jo0ji入列。（好玩國際文化提供）

UVERworld參戰日本音樂祭CENTRAL MUSIC&ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026。（好玩國際文化提供）UVERworld參戰日本音樂祭CENTRAL MUSIC&ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026。（好玩國際文化提供）

此次陣容包括以燃燒靈魂的現場演出聞名的UVERworld，暌違已久再次來到台北，令樂迷期待值爆表。創作才走jo0ji則是今年3月剛在「大港開唱」大放異彩，當時在高雄海港邊以充滿生命力的歌聲席捲全場，吸引數千名樂迷朝聖，現場演出極具穿透力且層次感豐富，獲得了「年度必聽現場」的高度評價。擁有撕裂黑暗般的絕美嗓音的yama，是當代J-Pop絕對不能錯過的重要聲音。更多相關訊息，請歌迷鎖定好玩專賣店公告。

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