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娛樂 日韓

《王室死對頭》朝鮮惡女穿越狂賣菜刀 播2集就漲收視

〔記者鍾志均／綜合報導〕SBS金土劇《我的王室死對頭》開播第二集，收視逆勢上衝，從首集4.1%一路飆到5.4%，瞬間最高更衝上6.9%，話題度持續發酵。觀眾不只被「朝鮮惡女穿越現代」的荒唐設定笑翻，更狂讚女主角林知衍這次根本是「喜劇天才覺醒」。

林知衍穿越到現代，變身購物專家賣菜刀。（翻攝自SBS）林知衍穿越到現代，變身購物專家賣菜刀。（翻攝自SBS）

第二集中，林知衍飾演的朝鮮惡女「申瑞霜」正式展開她的21世紀求生記。從一睜眼就被現代世界搞到崩潰，到開始學歷史、學生存，甚至直接在考生套房區「整頓秩序」，整個角色瘋到很有魅力。

尤其她一邊被過去毒酒賜死的陰影糾纏，一邊又超霸氣對男主角許楠儁開口：「把我留在你身邊吧。」結果被秒拒，兩人鬥嘴互嗆的火花也讓觀眾忍不住笑出來。

第二集最大高潮，絕對是購物台打工戲碼。申瑞霜靠著朝鮮時代練出的俐落刀工，現場狂秀切菜技術，直接把菜刀賣到完售；接著還突然切換中文模式，流利推銷教材，甚至加碼武術表演，完全不顧形象，連男主角都開始對她另眼相看。

林知衍在第二集還賣起教材講中文。（翻攝自SBS）林知衍在第二集還賣起教材講中文。（翻攝自SBS）

不過搞笑之外，劇情也開始丟出懸疑線。當申瑞霜在購物台看見黑山羊湯時，竟瞬間想起自己當年被毒死的記憶，當場情緒崩潰。就在她陷入恐慌時，車世界突然現身救她，還低聲說出一句：「我找到妳了。」兩人曖昧氣氛正式炸開。

更可怕的是，劇末出現與前世害死她的男人長相一模一樣的角色「崔門道」，讓申瑞霜當場陷入極度恐懼。而觀眾也終於知道，300年前曾把她從木櫃裡救出來的人，竟和車世界長著同一張臉。

前世恩怨、今生重逢，加上「朝鮮惡女勇闖現代社會」的荒謬設定，《王室死對頭》目前不只節奏快、笑點密集，還把懸疑與愛情線全丟進來，令觀眾看得津津有味。

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