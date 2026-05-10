瑪麗亞凱莉被拍和他看《穿著Prada的惡魔2》 小17歲新歡身分起底

〔記者陳慧玲／綜合報導〕57歲的美國天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉，在引發戀情傳聞一年多後，近日和小她17歲的安德森帕克再次攜手亮相，舉止親密。

瑪麗亞凱莉又傳出緋聞，戀情受關注。（美聯社）

安德森和火星人布魯諾曾組過二人組Silk Sonic，他也曾當導演拍過喜劇電影《K-Pops！》，當時包括G-DRAGON等多位Ｋ-POP歌手曾客串演出，這次和瑪麗亞一起去看電影，多次手牽著手，也讓外界感受到兩人戀情升溫。

請繼續往下閱讀...

瑪麗亞凱莉被發現和安德森帕克（圖）一起去看賣座電影。（路透）

根據《Page Six》報導，前幾天瑪麗亞凱莉和安德森手牽手抵達洛杉磯世紀城韋斯特菲爾德購物中心，去觀看賣座電影新片《穿著Prada的惡魔2》，這次目擊事件距離兩人首次傳出戀情緋聞已過一年半，2024年12月兩人被捕捉在科羅拉多州亞斯本的高檔餐廳共進晚餐，但當時瑪麗亞不認愛，事後受訪只說這位Silk Sonic成員安德森「只是喜歡牽我的手」，還說：「他突然抓住我的手，我不知道他在幹什麼。」不過這次兩人去看電影，多次牽手模樣就像甜蜜的情侶檔。

瑪麗亞凱莉的新歡安德森帕克曾結婚，育有兩個孩子，不過他和老婆已於2024年分居，他在Instagram的追蹤人數超過第339萬人，不少台、韓藝人也有追蹤他。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法