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娛樂 最新消息

賴佩霞10月迎金孫被爆「離開台灣」 謝沛恩看完人類圖秒清醒

〔記者李紹綾／台北報導〕謝沛恩2月才與交往4年的美籍男友Dana登記結婚，今（10日）逢母親節，她開心宣布懷男娃，預產期在10月。賴佩霞得知要當外婆時，開心親吻謝沛恩的肚子，並與外孫說悄悄話，畫面十分有愛。

賴佩霞（左）親吻謝沛恩肚子，與外孫說悄悄話。（繁星浩月娛樂提供）賴佩霞（左）親吻謝沛恩肚子，與外孫說悄悄話。（繁星浩月娛樂提供）

聊起家人得知喜訊的反應，謝沛恩透露爸爸謝志鴻與媽媽賴佩霞都超支持「家庭擴員」，她透露在老公Dana求婚前的幾小時，全家人吃飯時還在開玩笑，直言希望她變成「生產機器」，甚至大方承諾：「小孩出生，我們都願意幫忙一起帶！」讓謝沛恩備感溫馨，覺得家人就是最強後盾。

不過，原本以為生完就有「保母媽媽」賴佩霞撐腰，沒想到謝沛恩研究了人類圖後瞬間清醒，她發現媽媽賴佩霞是位「顯示者」，人生還有無數夢想與目標要衝刺。她爆料，原本說好要幫忙帶小孩的媽媽，現在已經計畫好：「我一生完她就要去義大利上課了。」甚至未來還有世界各地的出差計畫。

謝沛恩（右）母親節喜曝懷孕，與老公Dana（左）將成為新手父母。（繁星浩月娛樂提供）謝沛恩（右）母親節喜曝懷孕，與老公Dana（左）將成為新手父母。（繁星浩月娛樂提供）

謝沛恩笑說：「到最後，很可能還是我自己在帶小孩。」雖然媽媽賴佩霞可能「隨時不在家」，但她也非常欣賞媽媽這種有衝勁的個性，笑說：「我也相信，等她工作告一段落、回家休息的時候，外婆一定還是會花很多時間跟寶寶相處。」

謝沛恩（左）母親節宣布懷孕喜訊，開心與媽媽賴佩霞（右）合照。（繁星浩月娛樂提供）謝沛恩（左）母親節宣布懷孕喜訊，開心與媽媽賴佩霞（右）合照。（繁星浩月娛樂提供）

謝沛恩10月將成為新手媽媽，屆時會選擇自然生產，並將這段過程視為珍貴的「靈性成長旅程」，她感性表示：「我很想感受自然生產過程中，身體分泌催產素的變化，以及與寶寶建立連結的感覺。」雖然老公Dana已經興奮到不行，但謝沛恩仍對自己將從女人轉變為母親的過程充滿好奇。

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