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4屆金馬影后張曼玉不拍電影 豪宅種芋頭樂當城市農夫

4屆金馬影后張曼玉不拍電影 豪宅種芋頭樂當城市農夫張曼玉近日分享在香港豪宅露台當城市農夫影片。（香港星島日報）
　

〔記者林南谷／綜合報導〕61歲影星張曼玉曾4度登上金馬影后，近年淡出影壇過著寫意半隱居生活，但動向仍受關注，去年開設社交帳號，不時與粉絲分享田園日常，近日更新動態，公開一段在香港豪宅露台化身「城市農夫」收成芋頭影片，寫意生活羨煞大批影迷。

影片中，張曼玉打扮樸實，身穿簡約黑色上衣，搭配寬鬆格子襯衫，打扮隨性，鏡頭下的她明艷照人，一舉一動流露沉澱歲月後的從容與高貴氣質。在鏡頭下，張曼玉皮膚看起來依舊緊緻，雖然臉上稍有細紋，但無損她的自然美，五官依然精緻，展現了無懼歲月痕跡的真實狀態。

4屆金馬影后張曼玉不拍電影 豪宅種芋頭樂當城市農夫露台擺放了多個大型工具收納櫃。（香港星島日報）

而最令人驚嘆的，是張曼玉寬敞豪宅露台，從影片可見，露台佈置相當雅緻，種滿了各種植物和花卉，綠意盎然，讓人感覺十分舒服；露台空間極為寬敞，即使擺放了多個用於收納工具的巨型不銹鋼櫃，剩餘活動空間依然非常多，有網友驚呼：「在露台翻幾個跟斗也綽綽有餘。」

4屆金馬影后張曼玉不拍電影 豪宅種芋頭樂當城市農夫她在豪宅露台種芋頭。（香港星島日報）

曝光影片記錄了張曼玉當「城市農夫」整個過程，她先從工具櫃中拿出專業剪刀和鏟子，然後熟練地剪去芋頭的葉子，再小心翼翼地用手和工具將埋在泥土裡的芋頭一一挖出。整個過程她全心投入，臉上掛滿笑容，收成時的喜悅溢於言表，非常享受樸實生活。

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