4屆金馬影后張曼玉不拍電影 豪宅種芋頭樂當城市農夫

張曼玉近日分享在香港豪宅露台當城市農夫影片。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕61歲影星張曼玉曾4度登上金馬影后，近年淡出影壇過著寫意半隱居生活，但動向仍受關注，去年開設社交帳號，不時與粉絲分享田園日常，近日更新動態，公開一段在香港豪宅露台化身「城市農夫」收成芋頭影片，寫意生活羨煞大批影迷。

影片中，張曼玉打扮樸實，身穿簡約黑色上衣，搭配寬鬆格子襯衫，打扮隨性，鏡頭下的她明艷照人，一舉一動流露沉澱歲月後的從容與高貴氣質。在鏡頭下，張曼玉皮膚看起來依舊緊緻，雖然臉上稍有細紋，但無損她的自然美，五官依然精緻，展現了無懼歲月痕跡的真實狀態。

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露台擺放了多個大型工具收納櫃。（香港星島日報）





而最令人驚嘆的，是張曼玉寬敞豪宅露台，從影片可見，露台佈置相當雅緻，種滿了各種植物和花卉，綠意盎然，讓人感覺十分舒服；露台空間極為寬敞，即使擺放了多個用於收納工具的巨型不銹鋼櫃，剩餘活動空間依然非常多，有網友驚呼：「在露台翻幾個跟斗也綽綽有餘。」

她在豪宅露台種芋頭。（香港星島日報）



曝光影片記錄了張曼玉當「城市農夫」整個過程，她先從工具櫃中拿出專業剪刀和鏟子，然後熟練地剪去芋頭的葉子，再小心翼翼地用手和工具將埋在泥土裡的芋頭一一挖出。整個過程她全心投入，臉上掛滿笑容，收成時的喜悅溢於言表，非常享受樸實生活。

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