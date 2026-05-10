恭喜！謝沛恩結婚3個月喜曝懷男寶 見驗孕棒嚇到：也太快了

〔記者李紹綾／台北報導〕謝沛恩2月與交往4年的美籍男友「Dana」石天寧登記結婚，今（10日）宣布懷孕喜訊，預產期在10月，腹中寶寶為男娃。她透露，這胎男寶寶是計畫中的驚喜，雖然老公Dana早已做好萬全準備，但她看到驗孕棒那刻還是忍不住心驚：「天啊，這也太快了吧！」

謝沛恩（右）母親節喜曝懷孕，與老公Dana（左）將成為新手父母。（繁星浩月娛樂提供）

聊起孕期狀況，謝沛恩直呼自己很幸運，完全沒有孕吐現象。她開玩笑說，這都要歸功於老公的「養生魔功」。原來Dana為了當爸爸，多年來堅持晚上8點睡覺、不喝酒、一週運動5天，謝沛恩笑說：「當初傳給他看『爸爸越健康、媽媽越不會孕吐』的文章，沒想到好像是真的，功勞都算他的。」

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母親節前夕，謝沛恩（左二）攜老公（左）與媽媽賴佩霞（右二）、爸爸謝志鴻（右）慶祝母親節。（繁星浩月娛樂提供）

除了體力好，老公連「幽默感」都超前部署。謝沛恩分享，為了以後能跟兒子打成一片，Dana這幾年瘋狂練習講冷笑話，準備成為兒子眼中最有趣的爸爸。謝沛恩甜蜜表示，老公一直是她的定心丸，不只給她很大的安全感，甚至為了讓小孩有更好的環境，提前換了更大的房子，預備讓兩邊的家人都能隨時來家裡住。

謝沛恩（右）母親節喜曝懷孕，與老公Dana（左）將成為新手父母。（繁星浩月娛樂提供）

謝沛恩（右）母親節喜曝懷孕，與老公Dana（左）將成為新手父母。（繁星浩月娛樂提供）

謝沛恩屆時會選擇自然產。她感性地說，懷孕對她來說是一段很珍貴的「靈性成長」，非常期待感受身體自然分泌催產素、跟寶寶建立連結的感覺。對於自己將成為什麼樣的媽媽、會如何與男寶寶相處？她感到既好奇又期待，全家人也已經準備好，要在10月一起迎接這個新生命的到來。

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