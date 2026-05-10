自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

63歲莫少聰金髮大眼撞臉羅志祥 顏值重回巔峰

莫少聰（右）最新金髮造型被指狀臉羅志祥（左）。（香港星島日報、翻攝自羅志祥臉書）莫少聰（右）最新金髮造型被指狀臉羅志祥（左）。（香港星島日報、翻攝自羅志祥臉書）

〔記者林南谷／綜合報導〕入行近50年的63歲港星莫少聰，80、90年代電影圈全盛期曾拍過不少電影，當年因外形俊俏，火速在影視圈走紅，電影《中國最後一個太監》、《黃飛鴻》系列飾演梁寬是其代表作，可惜接連被感情事拖累，2011年在北京捲入大麻風波，最後賠上事業，這幾年鮮少成為新聞焦點。

早已移居中國生活的莫少聰近年棄影從商，經營茶葉生意及自媒體，只有零星商演，曾被目擊穿廉價西裝登台，日前在抖音上傳一段影片，即使淡出幕前依然星味濃，一對大眼睛依然電力驚人，狀態更加回春，有粉絲驚訝表示：「莫少聰看起來撞臉亞洲舞王羅志祥。」

63歲莫少聰金髮大眼撞臉羅志祥 顏值重回巔峰他外貌被指與實際年齡年輕許多。（香港星島日報）

莫少聰日前曝光一段寫有「你一定要對自己說你會越來越好的」影片，影片中戴帽的莫少聰明顯回春，身穿上一身厚衣在街頭漫步，狀甚寫意，最吸睛的當然就是他凍齡外貌，留有一頭及肩金色長髮，網友們留言「印象很深的電影《中國最後一個太監》」、「哥，別再吸毒了，唉，這輩子就是被毒毁了，不然也是國際巨星」、「大眼聰，以前火過劉德華的存在」、「當初好好和阿欣過日子，就不會孤獨終老，兒子也變成別人的」。

63歲莫少聰金髮大眼撞臉羅志祥 顏值重回巔峰莫少聰（左）曾演出《黃飛鴻之二男兒當自強》，右起關之琳、李連杰。（香港星島日報）

港星洪欣與莫少聰1996年因拍攝《亡命天涯》相戀，2000年她未婚生下1子（現名張鎬濂），後因性格不合及誤會分手，洪欣獨自撫養兒子，長期傳出莫少聰「拋妻棄子」的負心漢傳聞，直到2016年發文反駁當年舊情恩怨，2人關係一度緊張。

2011年，莫少聰與年輕28年中國歌手孫雲玲結婚，婚後育有一女莫芷嫣，無奈這段婚姻維持5年亦告離婚，女兒目前跟隨莫少聰生活。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中