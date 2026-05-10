63歲莫少聰金髮大眼撞臉羅志祥 顏值重回巔峰

莫少聰（右）最新金髮造型被指狀臉羅志祥（左）。（香港星島日報、翻攝自羅志祥臉書）

〔記者林南谷／綜合報導〕入行近50年的63歲港星莫少聰，80、90年代電影圈全盛期曾拍過不少電影，當年因外形俊俏，火速在影視圈走紅，電影《中國最後一個太監》、《黃飛鴻》系列飾演梁寬是其代表作，可惜接連被感情事拖累，2011年在北京捲入大麻風波，最後賠上事業，這幾年鮮少成為新聞焦點。

早已移居中國生活的莫少聰近年棄影從商，經營茶葉生意及自媒體，只有零星商演，曾被目擊穿廉價西裝登台，日前在抖音上傳一段影片，即使淡出幕前依然星味濃，一對大眼睛依然電力驚人，狀態更加回春，有粉絲驚訝表示：「莫少聰看起來撞臉亞洲舞王羅志祥。」

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他外貌被指與實際年齡年輕許多。（香港星島日報）





莫少聰日前曝光一段寫有「你一定要對自己說你會越來越好的」影片，影片中戴帽的莫少聰明顯回春，身穿上一身厚衣在街頭漫步，狀甚寫意，最吸睛的當然就是他凍齡外貌，留有一頭及肩金色長髮，網友們留言「印象很深的電影《中國最後一個太監》」、「哥，別再吸毒了，唉，這輩子就是被毒毁了，不然也是國際巨星」、「大眼聰，以前火過劉德華的存在」、「當初好好和阿欣過日子，就不會孤獨終老，兒子也變成別人的」。

莫少聰（左）曾演出《黃飛鴻之二男兒當自強》，右起關之琳、李連杰。（香港星島日報）



港星洪欣與莫少聰1996年因拍攝《亡命天涯》相戀，2000年她未婚生下1子（現名張鎬濂），後因性格不合及誤會分手，洪欣獨自撫養兒子，長期傳出莫少聰「拋妻棄子」的負心漢傳聞，直到2016年發文反駁當年舊情恩怨，2人關係一度緊張。

2011年，莫少聰與年輕28年中國歌手孫雲玲結婚，婚後育有一女莫芷嫣，無奈這段婚姻維持5年亦告離婚，女兒目前跟隨莫少聰生活。

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