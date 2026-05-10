日本女大胃王Angela佐藤 鬆口想搬來台灣住

日本女大胃王、藝人Angela佐藤今天又來台灣旅遊。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕日本知名女大胃王、藝人Angela佐藤（本名佐藤綾里）因參加日本節目《火力全開大胃王》而走紅，9日晚間在臉書發文自曝想搬來台灣住。

Angela佐藤今天又將來台旅遊，透握最近朋友已經開始問她：「Angela妳現在到底住台灣還是札幌！？」透露上個月回日本後，一直狂發台灣相關貼文，透露札幌昨天最低氣溫只有6度，「6度欸！根本冬天了吧，冷到我直接把冬季大衣翻出來穿。」

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昨她走在戶外，腦袋裡一直只有一件事：「好想喝台灣熱熱的湯。」坦言上次來台灣後，徹底中毒的不是珍奶、不是雞排，也不是滷肉飯，而是：「台灣的湯。」表示一開始其實沒有那麼習慣，因為日本很多湯鹹味都比較重，喝下去瞬間會有「砰」的衝擊感，但台灣的湯不一樣。

Angela佐藤想起第一次喝台灣湯，還會覺得：「嗯？是不是太淡了、有點不夠？」結果第二次喝之後，開始覺得哪裡怪怪的，第三次喝的時候，就已經陷進那種無法形容的鮮味裡，她直呼：「真的回不去了！」坦言靈魂已經沉進湯的鮮味深海裡，再也上不了岸，並形容台灣的湯，根本就是那種會慢慢侵蝕人心、最後徹底支配你的食物，最後更直呼：「喝完會想搬來台灣住。」

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