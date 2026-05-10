你可以不喜歡我！ 最美氣象主播王淑麗罕發聲



東森新聞台主播王淑麗「淑麗氣象趴趴GO」日前到桃園復興區，她與桃園市政府農業局局長陳冠義開心互動。（翻攝自東森新聞）

〔記者林南谷／台北報導〕東森新聞台主播王淑麗有「最美氣象主播」美名，9日晚間透過臉書發聲，表示外界勿抹滅她對原住民朋友的情感。

王淑麗表示，她在東森新聞台推出「淑麗氣象趴趴GO」16年來，對於台灣四季之美，還有原住民的文化以及原住民的農產，是珍惜且用心推廣的，這一週趴趴GO到桃園復興區介紹「繡球金針花季」，她說：「直播中見到好友桃園市政府農業局局長陳冠義，開心打招呼，局長很用心特別用泰雅族語問候，當時，一開始聽，那音調我覺得很有趣，還特別學了一下。」

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但很遺憾，王淑麗透露自己表達方式或許太大辣辣被誤解了，令她不解的是：「影片斷章取義只截取開頭一小段影片並變音處理，上了大大字幕說我以胡亂詞語來形容泰雅族語⋯⋯甚至對我人身攻擊。」

王淑麗表示，若回放整個內容，就能知道她並沒有戲謔泰雅族語之義，而她還認真學習唸了2次（或許唸不標準），「另外，以我跟局長的認識與交情，局長陳冠義也並沒有尷尬，我們很認真在幫助復興區推廣繡球金針花季。」

透過臉書發文，王淑麗敬告黑粉：「你可以不喜歡我，但你不可以抹滅我對原住民朋友的情感啊！如果那短暫片刻有泰雅族朋友覺得不舒服，我抱歉，但如此被人身攻擊，我有難過。」

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