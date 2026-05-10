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汪峰爆分手小19歲網紅 森林北直播急否認

汪峰2024年5月20日公開認愛小19歲網紅「森林北」李巧。（翻攝自微博）汪峰2024年5月20日公開認愛小19歲網紅「森林北」李巧。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2023年10月與前妻影后章子怡離婚的54歲中國歌手汪峰，前年5月20日公開認愛小19歲網紅「森林北」李巧，昨被瘋傳森林北刪光和汪峰合照與影片，2人戀情告吹，對此，森林北昨晚火速在直播中做出回應。

森林北透過直播親上火線聊感情，先霸氣表示私人問題沒必要佔用公共資源，也不想借此博人眼球，但和汪峰分手消息傳得沸沸揚揚，她直搗重點：「我們倆其實挺好的，沒有網上說的那樣。」同時否認刪光2人合照，堅稱全是外界捕風捉影，她說：「根本沒這事兒。」

汪峰（左）與影后章子怡曾有一段婚姻。（翻攝自微博）汪峰（左）與影后章子怡曾有一段婚姻。（翻攝自微博）

不過有關和汪峰未來，森林北忽稱感情的事本來就說不定，她說：「未來是不可預期，但是我可以為我做任何選擇負責任，因為我是成年人了，可以照顧好我身邊的家人朋友同事。」並再次強調和汪峰關係未生變。

「汪峰戀情又告吹」近日成為微博熱搜焦點，昨（9）日瘋傳他已掰了森林北，爆料指出，森林北已刪光與汪峰有關的發文和所有照片，其中壓垮2人戀情最後一根到草，汪峰2024年官宣戀情影片和合照，全被森林北刪得一乾二淨，引起大批網友關注。

相關新聞：汪峰戀情又告吹！爆分手森林北 女方被發現刪光合照

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