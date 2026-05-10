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娛樂 電視

打拋豬「台式吃法」惹怒泰國人？當地人揭原因：難以接受

〔記者林欣穎／台北報導〕「美食網紅」豆比登因為帶著《黑白大廚》的主廚金度潤品嚐美食、拍攝影片，創下超過200萬的驚人觀看數引起關注，日前八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道「趣你的美食清單」單元邀請豆比登，帶領八大電視自製實境節目《自由的旅行者》第三季主持人融融以及搭檔黃可欣，走訪台北市知名泰國餐廳，大啖道地異國料理。

黃可欣（左起）、融融、豆比登大啖美食。（八大電視提供）黃可欣（左起）、融融、豆比登大啖美食。（八大電視提供）

豆比登分享自己愛四處尋找美食、喜歡到處吃的個性，得知黃可欣是泰國人，豆比登好奇對方的飲食習慣？黃可欣表示：「我喜歡在各式各樣的料理中加糖，尤其是麵類，不管什麼麵跟糖都很搭！」現場立刻特製一碗「可欣牌」麵條讓豆比登與融融嚐鮮，兩人才剛入口，臉部表情瞬間扭曲，豆比登直言：「妳的口味真的太甜了！」

黃可欣分享曾經在台灣吃到打拋豬加蔥的做法讓她難以接受，「太神奇了，身為泰國人很生氣！」因此這趟特別企劃的外景讓她非常期待，希望能吃到正宗的家鄉菜，但沒想這趟美食任務沒有這麼容易！豆比登祭出遊戲挑戰，融融與黃可欣進行第一關默契大考驗，融融就先祭出「奧步」，要黃可欣將答案寫成泰文交由他來翻譯，接著又表示自己的壞習慣是寫字會唸出來，各種妙招讓豆比登哭笑不得，只好要求工作人員，「請幫我上膠帶，把融融嘴巴封起來！」

看似天不怕地不怕的融融，在最後關卡演技大考驗時終於舉手投降，坦言：「其實我怕演戲，著名的就是不會演，這真的是考倒我。」反觀豆比登，則是卯足全力開演，台語、泰語雙聲道流利切換，一度表演過於激動，頻頻離開座位出鏡，讓融融當場大笑吐槽：「導演，可以把這位先生綁起來嗎？我以為這位先生椅子有問題。」

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