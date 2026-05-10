61歲張曼玉驚傳愛而不得 「11段情史」坎坷內幕曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕影壇傳奇張曼玉在2026年初積極復出，這位61歲的影后除了容貌引起討論，其歷經11段戀情卻均告無果的坎坷情史也再度成為焦點。雖然曾離過婚，甚至被外界封為「感情失敗者」，但張曼玉在受訪時展現出從容的一面，直言「現在正是在嘗試單身」，更表示「我可以自己決定事情，蠻享受也不寂寞」，強調一點也不會寂寞。

張曼玉一生無正緣，沈嶸驚爆影后孤獨命。（資料照，記者胡舜翔攝）

然而，命理師沈嶸透過通靈分析，卻揭開了她豁達背後的無奈。沈嶸指出，張曼玉的命格屬於「愛而不得孤獨命」，這導致她性格孤僻、在愛情中極度缺乏安全感，甚至可能「一生無正緣」。這種命格起因於過去某世她曾是名渴求重視的姨太太，因地位不及正室且未獲關注，那種不安全感的印痕延續至今生，才造就她渴望圓滿卻不可得的遺憾。

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梁朝偉（左）曾認最想吻她，張曼玉（右）61歲單身原因曝光。（星島日報提供）

回顧過去情史，張曼玉與名導爾冬陞的舊情最令人唏噓。當年她曾為愛弄兔牙，爾冬陞卻決定分手，並形容她是「一個黏膩到不行的小女人」，如今沈嶸表示兩人已徹底「無緣」。而與梁朝偉之間那段知名的曖昧情，儘管梁朝偉曾說張曼玉是「唯一能讓他瘋狂的女人」，且張曼玉至今對其仍有80分的好感，但沈嶸認為兩人屬於「危機緣」，即便走到一起也會面臨性格與價值觀不合的問題，連劉嘉玲都曾直言：「他們（梁朝偉、張曼玉）的性格真的是不合適。」

沈嶸曝張曼玉一生無正緣。（沈嶸提供）

至於張曼玉34歲時與法國導演阿薩亞斯的三年婚姻，沈嶸更直指那是緣分系統中最糟糕的「刑剋」關係，形容她是「完全嫁錯人」。沈嶸最後感嘆，雖然張曼玉外表看起來享受單身，但深入其腦波發現，她其實是「因為求不得而只能無奈放棄」，現在對婚姻已是想都不敢想，並非外界所見因豁達想通才選擇孤身一人。

☆☆民俗說法僅供參考☆☆

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