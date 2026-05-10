（專訪）曾想隨母而去！陳凱倫驚覺「念頭太自私」對妻生死相許

〔記者傅茗渝／專訪〕金鐘主持人陳凱倫走過一場生死之劫後，人生觀徹底改變。近來，黃介文與李富興夫婦因讀其著作大受感動，主動作詞譜曲，助力睽違44年未出新作的陳凱倫推出新歌《站在方舟上歌唱》。

歷經抗癌與割除扁桃腺的考驗，陳凱倫選擇徹底退出名利場，推掉所有高壓主持邀約，並將新書與單曲版稅全數捐予愛盲與銀髮族相關公益。他豁達地說：「我現在是過路財神，錢從左手進、右手出，這才是身外之物的價值。」

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曾經手握多座金鐘獎座，陳凱倫重新思考這些「重量」對生命的意義。（記者胡舜翔攝）

看見病友動輒花費30萬進行化療，陳凱倫深感震撼。慶幸自己透過自然療法康復，他決定將省下的醫療費投入公益與音樂：「我是幸運多了，省下的醫療費用來做更有意義的事，這是我現在的觀念。」

找回「重生的底色」並不容易。錄音室裡，李富興毫不留情地下通牒：「不要耍花槍，不要舊式轉音！請新瓶裝新酒，否則你永遠出不來！」巨大壓力讓陳凱倫一度焦慮到失聲，太太黃莉萍緊急趕赴超商買鹽巴，泡成「濃苦鹽水」救急。最終，他被下令「坐著唱」，以最低的姿態，唱出洗盡鉛華的乾淨。他感性地說：「以前總覺得是在說情話，卻始終抓不住它；現在，我只想找回嬰兒初生時，最誠實的聲音。」

陳凱倫改當「過路財神」，用更輕盈的講唱形式，換取更有生氣的活命。（記者胡舜翔攝）

抗癌期間，陳凱倫與母親同時在不同病床上與時間賽跑，最終卻只有他留了下來。他落寞地回憶：「結果我留下來了，媽媽走了。」送別那天，他強忍淚水，深知自己沒有資格軟弱。他坦言曾陷入低潮，甚至自私地問過太太「誰先送誰走」，直到看見妻子不離不棄的守候，才驚覺自己的想法太不公平。

陳凱倫形容太太黃莉萍是「生命中百分之百的大貴人」，兩人如今更是「生死相許」，並約定「不輕言退休」，以此維持彼此的生命力。他幽默地說，現在走路永遠走在老婆後面、勾著她的手，「圈內都知道，我在台下就像個依賴的小弟，那才是真正的老夫老妻。」

陳凱倫暌違44年再度踏入錄音室，以最純粹誠實的聲音詮釋新曲。（記者胡舜翔攝）

適逢母親節，陳凱倫親自剪輯新歌MV，將與母親相處的珍貴畫面一一收入其中。他說，這不光在剪片，而是「把思念放進畫面」。每當思念難耐，他會去公園擁抱參天大樹，對著大樹唱歌，也唱給天上的媽媽聽。

他曾問母親：「我還能不能像妳一樣，再活得有生氣？」而這首歌，就是他的答案。陳凱倫強調，未來將以「講唱會」形式現身，透過生命故事帶動新書義賣，將愛無私傳遞。對他而言，這首歌是「忘記背後、努力面前」的生命標竿，一點一點唱回了自己，也唱給了惦記在心底的媽媽。​​​​​​​​​​​​​​​​

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