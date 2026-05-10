震撼彈！《星光》潘裕文哭了宣布退圈：請原諒任性的我

〔記者陽昕翰／台北報導〕41歲的歌手潘裕文當年參加第一屆《超級星光大道》，並以第三名之姿出道。出道超過19年的他，深夜宣布退出歌壇的消息，感謝歌迷多年支持，「我將卸下歌手的身分，踏上人生的另一個旅程！」

潘裕文宣布卸下歌手身分。（翻攝臉書）

昨晚潘裕文在家鄉桃園完成最後一場演出，當時在台上談到：「可能是我作為一個歌手，最後一次站在這個舞台上。」他說到哽咽頻頻拭淚，讓現場歌迷非常不捨。

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演出後他於社群感性發聲：「完成了舞台上的最後一場演出！我想是一個很好的安排！」已經8個月沒有更新社群的潘裕文表示：「請原諒任性的我，當我在舞台上唱著歌、看著台下的每一個人，突然覺得，對我來說人生很重要的一個決定，能夠親自說出口，是對你們長久以來支持的一種尊重。」

潘裕文親自發聲向歌迷道別。（闊思音樂提供）

潘裕文回想當年22歲時參加歌唱比賽，「因為夢想踏上了一段改變人生的旅程，到現在已經快20個年頭。時間真的是一眼瞬間、恍如昨日，但其實，在這十幾年的光陰中，真的留下了許許多多珍貴的回憶。幸運的我，有太多要感謝的人了。」

潘裕文誠摯感謝歌迷，以及合作多年的經紀人夥伴Abby，「合作的這十幾年，她奉獻百分之百的專業與努力，從只有兩個人獨自完成，到後來有更多人的加入與合作，我們每一首歌曲能夠誕生，她絕對是最大的功臣，也是我最堅強的後盾，謝謝！」此外，他也向唱片公司的同事，以及所有合作過的工作夥伴表達誠摯的感謝。

潘裕文感嘆：「人生的計畫始終趕不上變化。」他透露：「從我報名比賽那一刻開始，我的人生就不再按照原本的計畫進行。直到此時此刻，這台空想夜車也到站了，是時候開啟另一段旅程了。」

潘裕文坦言這兩、三年來，已經慢慢把人生重心轉往不同目標，「我踏入社會的第一份工作就是歌手，一轉眼已經十幾年，也期望自己能夠到不同領域看看、闖闖。也許有朝一日，在新的旅程累積更多故事後，再回來說給你們聽。」鬆口未來人生規劃。

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