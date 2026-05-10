自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

震撼彈！《星光》潘裕文哭了宣布退圈：請原諒任性的我

〔記者陽昕翰／台北報導〕41歲的歌手潘裕文當年參加第一屆《超級星光大道》，並以第三名之姿出道。出道超過19年的他，深夜宣布退出歌壇的消息，感謝歌迷多年支持，「我將卸下歌手的身分，踏上人生的另一個旅程！」

潘裕文宣布卸下歌手身分。（翻攝臉書）潘裕文宣布卸下歌手身分。（翻攝臉書）

昨晚潘裕文在家鄉桃園完成最後一場演出，當時在台上談到：「可能是我作為一個歌手，最後一次站在這個舞台上。」他說到哽咽頻頻拭淚，讓現場歌迷非常不捨。

演出後他於社群感性發聲：「完成了舞台上的最後一場演出！我想是一個很好的安排！」已經8個月沒有更新社群的潘裕文表示：「請原諒任性的我，當我在舞台上唱著歌、看著台下的每一個人，突然覺得，對我來說人生很重要的一個決定，能夠親自說出口，是對你們長久以來支持的一種尊重。」

潘裕文親自發聲向歌迷道別。（闊思音樂提供）潘裕文親自發聲向歌迷道別。（闊思音樂提供）

潘裕文回想當年22歲時參加歌唱比賽，「因為夢想踏上了一段改變人生的旅程，到現在已經快20個年頭。時間真的是一眼瞬間、恍如昨日，但其實，在這十幾年的光陰中，真的留下了許許多多珍貴的回憶。幸運的我，有太多要感謝的人了。」

潘裕文誠摯感謝歌迷，以及合作多年的經紀人夥伴Abby，「合作的這十幾年，她奉獻百分之百的專業與努力，從只有兩個人獨自完成，到後來有更多人的加入與合作，我們每一首歌曲能夠誕生，她絕對是最大的功臣，也是我最堅強的後盾，謝謝！」此外，他也向唱片公司的同事，以及所有合作過的工作夥伴表達誠摯的感謝。

潘裕文感嘆：「人生的計畫始終趕不上變化。」他透露：「從我報名比賽那一刻開始，我的人生就不再按照原本的計畫進行。直到此時此刻，這台空想夜車也到站了，是時候開啟另一段旅程了。」

潘裕文坦言這兩、三年來，已經慢慢把人生重心轉往不同目標，「我踏入社會的第一份工作就是歌手，一轉眼已經十幾年，也期望自己能夠到不同領域看看、闖闖。也許有朝一日，在新的旅程累積更多故事後，再回來說給你們聽。」鬆口未來人生規劃。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中