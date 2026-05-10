王君豪淚灑慶生會！憶失智外婆「想起我」瞬間崩潰 自創曲藏思念

小賴（左）擔任活動主持人，他注意到王君豪外套內藏「玄機」，慫恿王君豪脫外套。（TERIO inc.提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕日本男團「BUGVEL」台灣成員王君豪，去年憑藉漫改BL劇《秘密關係》人氣橫掃海內外。今（9日）他在台舉辦「王君豪Heaven Don’t Have You新歌分享✕慶生會」，現場不僅首唱新歌，更特別重新編曲自創曲，將對外婆與已逝寵物兔的思念化作樂章。

海內外粉絲齊聚一堂，替王君豪慶祝26歲生日。（TERIO inc.提供）

王君豪在現場首度演唱單曲《Heaven don’t have you》，因歌曲音域極廣讓他倍感壓力，直到看見粉絲全場大合唱才放下心中大石。主持人小賴在台上爆料：「剛剛在後台練唱的時候一直發出嬌嗔聲是對的嗎？」王君豪幽默回擊：「我覺得這樣很性感呀！我想要給大家這種感覺！」更透露已在排練舞步，目標是未來能帶著舞群登上更大的舞台。

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王君豪（中）開心與到場粉絲合影，許願未來能在更大舞台上演出。（TERIO inc.提供）

王君豪舉辦「王君豪 Heaven Don’t Have You新歌分享✕慶生會」，首唱新歌《Heaven don’t have you》。（TERIO inc.提供）

王君豪的愛犬Jessi也全程看著他演唱，活動尾聲驚喜登台，人氣不輸王君豪。（TERIO inc.提供）

難得回台演出，王君豪特別將追思外婆與寵物兔的自創曲《AISHITERU》重新編曲、加入韓文歌詞。他感性分享，外婆生前因患有失智症，後期已不太認得他，直到某次在爸爸給的影片中，看見外婆短暫想起他的瞬間，讓他深受觸動，便在東京的公園創作出這段旋律。雖然他強忍淚水強調：「為這首歌寫的都是我對外婆的思念，我和她做過的事情等等，每次唱都會哭，但今天是要慶生，我不會哭啦！」但看到粉絲落淚，他也忍不住眼眶泛淚，感性表示：「我今天想要開開心心，離別不一定要難過，外婆告別式那天我也沒有哭，還好我這一刻看起來還是很帥啦！」

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