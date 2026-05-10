自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

王君豪淚灑慶生會！憶失智外婆「想起我」瞬間崩潰 自創曲藏思念

小賴（左）擔任活動主持人，他注意到王君豪外套內藏「玄機」，慫恿王君豪脫外套。（TERIO inc.提供）小賴（左）擔任活動主持人，他注意到王君豪外套內藏「玄機」，慫恿王君豪脫外套。（TERIO inc.提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕日本男團「BUGVEL」台灣成員王君豪，去年憑藉漫改BL劇《秘密關係》人氣橫掃海內外。今（9日）他在台舉辦「王君豪Heaven Don’t Have You新歌分享✕慶生會」，現場不僅首唱新歌，更特別重新編曲自創曲，將對外婆與已逝寵物兔的思念化作樂章。

海內外粉絲齊聚一堂，替王君豪慶祝26歲生日。（TERIO inc.提供）海內外粉絲齊聚一堂，替王君豪慶祝26歲生日。（TERIO inc.提供）

王君豪在現場首度演唱單曲《Heaven don’t have you》，因歌曲音域極廣讓他倍感壓力，直到看見粉絲全場大合唱才放下心中大石。主持人小賴在台上爆料：「剛剛在後台練唱的時候一直發出嬌嗔聲是對的嗎？」王君豪幽默回擊：「我覺得這樣很性感呀！我想要給大家這種感覺！」更透露已在排練舞步，目標是未來能帶著舞群登上更大的舞台。

王君豪（中）開心與到場粉絲合影，許願未來能在更大舞台上演出。（TERIO inc.提供）王君豪（中）開心與到場粉絲合影，許願未來能在更大舞台上演出。（TERIO inc.提供）

王君豪舉辦「王君豪 Heaven Don’t Have You新歌分享✕慶生會」，首唱新歌《Heaven don’t have you》。（TERIO inc.提供）王君豪舉辦「王君豪 Heaven Don’t Have You新歌分享✕慶生會」，首唱新歌《Heaven don’t have you》。（TERIO inc.提供）

王君豪的愛犬Jessi也全程看著他演唱，活動尾聲驚喜登台，人氣不輸王君豪。（TERIO inc.提供）王君豪的愛犬Jessi也全程看著他演唱，活動尾聲驚喜登台，人氣不輸王君豪。（TERIO inc.提供）

難得回台演出，王君豪特別將追思外婆與寵物兔的自創曲《AISHITERU》重新編曲、加入韓文歌詞。他感性分享，外婆生前因患有失智症，後期已不太認得他，直到某次在爸爸給的影片中，看見外婆短暫想起他的瞬間，讓他深受觸動，便在東京的公園創作出這段旋律。雖然他強忍淚水強調：「為這首歌寫的都是我對外婆的思念，我和她做過的事情等等，每次唱都會哭，但今天是要慶生，我不會哭啦！」但看到粉絲落淚，他也忍不住眼眶泛淚，感性表示：「我今天想要開開心心，離別不一定要難過，外婆告別式那天我也沒有哭，還好我這一刻看起來還是很帥啦！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中