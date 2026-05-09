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娛樂 最新消息

第17屆兩岸電影展公布台片片單 《96分鐘》領軍7台片參展

第17屆兩岸電影展公布海報。（兩岸電影展提供）第17屆兩岸電影展公布海報。（兩岸電影展提供）

〔記者許世穎／台北報導〕「第17屆兩岸電影展」公布今年影展時程，將再度串聯兩岸影迷，以電影交流開啟年度盛會。今年由台灣電影率先登場，5月29日至6月3日將於四川雅安的萬達影城、上影國際影城展開放映；中國電影展則預計於6月22日至6月27日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，展開為期一週的影展活動。

本屆影展同步公開主視覺海報，設計以觀眾熟悉的「取景手勢」作為概念，巧妙呼應邁入第17屆的兩岸電影展，也象徵影展始終聚焦電影本身，持續透過光影搭起兩岸文化交流橋梁。

今年代表台灣前往四川雅安展映的7部作品題材多元，兼具商業類型與作者風格。其中開幕片《96分鐘》以少見的災難驚悚題材掀起話題，不僅獲得金馬獎5項提名，更被不少網友譽為「台灣商業類型片新標竿」。而描寫年輕女性拳擊手成長歷程的《恨女的逆襲》，則以熱血與細膩情感兼具的敘事風格，獲得金馬獎動作設計肯定。

曾在紐約亞洲電影節、大阪電影節受到矚目的《我們意外的勇氣》，聚焦現代職場女性面對生產與人生選擇的掙扎，也獲得紐約影評高度評價。至於入圍金馬獎7項大獎的《深度安靜》，則透過林依晨、張孝全充滿張力的演出，以及導演冷冽壓迫的影像風格，描繪一段令人窒息的家庭悲歌。

另外，由金馬影后舒淇首度執導的《女孩》，聚焦傳統父權社會下的母女關係與女性掙脫框架的渴望，也讓舒淇一舉拿下釜山影展最佳導演獎。青春勵志電影《進行曲》則以建中樂旗隊為靈感，描繪青春期少年間的衝突、友情與成長；犯罪驚悚片《器子》則透過張孝全飾演的父親為女復仇故事，直視社會與人性的黑暗面。

兩岸電影交流委員會主委導演朱延平導演表示，今年選出的七部台灣電影之中，有對於商業類型電影的新挑戰，也有延續台灣新電影所擅長剖析人性的寫實，當然也更少不了熱血勵志的青春電影，期望能帶給對岸影迷更多元豐富的台片印象，透過

電影文化的交流，深入的了解並認識台灣。

至於台灣影迷關注中國電影片單與出席影人，主辦單位也預告將於近期正式公布。更多第17屆兩岸電影展最新資訊，可至兩岸電影展 Facebook與兩岸電影展 Instagram查詢。

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