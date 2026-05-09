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娛樂 最新消息

山田涼介生日前夕獻禮 首張影像一舉奪3冠刷新個人紀錄

山田涼介首張巡演影像作品已在台發行台壓版。（avex taiwan JPOP提供）山田涼介首張巡演影像作品已在台發行台壓版。（avex taiwan JPOP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Hey! Say! JUMP成員山田涼介以個人名義「Ryosuke Yamada」推出的巡迴演唱會影像作品《山田涼介 2025巡迴演唱會 RED》，首週銷量創下DVD 2.7萬張、BD 5.2萬張的成績，雙雙空降「Oricon公信榜DVD週榜」及「Oricon公信榜BD週榜」排行榜冠軍。此外，在合計音樂作品DVD與BD銷量的「音樂DVD．BD週榜」中，也以總銷量7.8萬張銷售佳績勇奪第一，成功達成三冠紀錄。

山田涼介首張巡演影像作品《山田涼介 2025巡迴演唱會 RED》在日本推出一舉奪三冠。（avex taiwan JPOP提供）山田涼介首張巡演影像作品《山田涼介 2025巡迴演唱會 RED》在日本推出一舉奪三冠。（avex taiwan JPOP提供）

本作為山田涼介攜個人首張專輯《RED》展開巡迴日本全國6大城市的「山田涼介 2025巡迴演唱會 RED」之影像化作品。演出以《RED》收錄曲為核心，並帶來《Oh! my darling》、《Mystery Virgin》、《Moonlight》等歷年個人歌曲，以及Hey! Say! JUMP的代表曲，是張內容誠意滿載之影像作品。台壓版也將在山田涼介本人生日前夕發售，彷彿為粉絲獻上一份特別的生日驚喜。

預計在5月推出第二張專輯《Are You Red.Y?》、6月開始巨蛋巡迴演唱會的山田涼介，隨著新季節的到來，被問到「給即將展開新生活的人一些建議」時，山田涼介表示：「我想大家心中一定交織著不安與緊張等各種情緒，但其實不需要勉強把這些感受消除。」他也接著分享：「我在面對新的工作時也總是會感到緊張，但同時也會試著享受這樣的心情。我認為，帶著不安與緊張去迎接新的生活，在新的環境中找到屬於自己的定位，也能讓自己有所成長。」並向大家送上鼓勵：「希望能珍惜這個當下才能體會的心情。」

山田涼介推出首張影像作品《山田涼介 2025巡迴演唱會 RED》，台壓初回限定版、普通版已於5月8日正式發行。

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