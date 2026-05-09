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娛樂 最新消息

夏朧遭奧客騷擾、吃豆腐 母親變怪物還在面前被砍殺超崩潰

夏朧（左）在《地下城の怪物先生》為了救生病的母親放棄舞者夢想。（殺戮天使電影提供）夏朧（左）在《地下城の怪物先生》為了救生病的母親放棄舞者夢想。（殺戮天使電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《地下城の怪物先生》在母親節前夕曝光超虐心母女劇情！潛力新人夏朧在片中首度挑戰演出檳榔西施，飾演為了救病母放棄舞者夢想的女孩Lily，不只慘遭奧客騷擾、吃豆腐，更在誤闖神祕地下城後，親眼目睹母親變成怪物！周厚安為了救她，當場狠心砍殺怪物母親，讓夏朧瞬間崩潰。

夏朧在《地下城の怪物先生》飾演曾懷抱舞蹈夢的女孩Lily。（殺戮天使電影提供）夏朧在《地下城の怪物先生》飾演曾懷抱舞蹈夢的女孩Lily。（殺戮天使電影提供）

夏朧在片中因媽媽重病，為了醫藥費跑去當檳榔西施賺錢，角色從芭蕾舞者一路墜入怪物橫行的地下城，人生遭遇超戲劇化。為了詮釋角色狀態，她透露這次拍攝挑戰超乎想像，特別學包檳榔，還接受大量武打訓練，她表示：「很多打戲看起來超暴力，但現場其實很好玩，動作指導老師都會一步一步帶我們找到節奏。」

其中一場賣檳榔被奧客騷擾、吃豆腐的戲，也讓她坦言特別有感，「這種被冒犯的經驗，對很多女生來說並不陌生，所以不需要刻意誇大情緒，就能理解那種無奈、警戒，還有『怎麼又來了』的疲憊感。」她更表示，如果現實中真的遇到騷擾，不會像角色一樣默默隱忍，「我會直接開擴音模式，讓大家知道發生什麼事。羞恥不該在受害者身上，而是該還給做錯事的人。」

夏朧媽媽（海兒飾演）在《地下城の怪物先生》變成怪物。（殺戮天使電影提供）夏朧媽媽（海兒飾演）在《地下城の怪物先生》變成怪物。（殺戮天使電影提供）

電影最殘酷的情節，莫過於Lily好不容易找到失蹤的母親，卻發現對方早已變成失控怪物，甚至企圖攻擊自己，最後還得眼睜睜看著周厚安出手斬殺媽媽。談到若真的遇到最重要的人失控傷人，夏朧超理性回答：「立刻離開！怪物不只存在在銀幕上，現實生活中也可能隱藏在周圍。我們沒必要把有毒、暴力的人留在身邊。保護自己，比什麼『拯救』都重要。」

周厚安則有不同想法，「我應該下不了手，逃離也一定會後悔，所以我會想辦法救她，就算最後失敗也一樣。」演員截然不同的選擇，也讓片中怪物設定，延伸出更多人性與親情的討論。《地下城の怪物先生》將於5月22日在台上映。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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