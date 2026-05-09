羅素克洛飆流利德語引發讚嘆 雙影帝飆戲解剖邪惡榮獲觀眾票選獎

羅素克洛（右）和雷米馬利克在《紐倫堡》演技對決。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《索命黃道帶》金牌編劇詹姆斯范德比爾特改編及執導歷史驚悚片《紐倫堡》，找來兩大奧斯卡影帝羅素克洛、雷米馬利克首度聯合演出，羅素克洛刻意增重演出，讓外型貼近「納粹元帥」戈林臃腫且具侵略性的體態，還從零開始學習德語，最終以流利的德語和精準的德腔英語交替演出，還原歷史真實感，引發影壇讚嘆。

羅素克洛演出《紐倫堡》讓外型貼近「納粹元帥」戈林臃腫且具侵略性的體態。（海鵬提供）

有別於1961年的經典片《紐倫堡大審判》著重在「法律與道德的辯證」，新片《紐倫堡》鎖定與納粹最高層級人物戈林的心理交鋒，試圖從精神角度剖析「邪惡本質」，心理博弈張力驚人。劇情高潮迭起且具教育意義，在美國爛番茄影評網一度獲得觀眾98%的超強好評。

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該片改編自美國記者作家傑克艾爾海2013年出版的著作《納粹與精神科醫生》，劇情聚焦於二戰後，一位美國陸軍精神科醫生道格拉斯凱利（雷米馬利克 飾），在紐倫堡大審判前夕，被指派去調查納粹頭子赫爾曼戈林（羅素克洛 飾）等戰犯心理狀態，以確定他們是否應該為戰爭罪行接受審判。但隨著他與戈林建立聯繫起，他對理解邪惡的痴迷也與日俱增。

金牌編劇范德比爾特投入《紐倫堡》史實研究考證長達13年。他避開了傳統法庭戲的唇槍舌劍，改以「貓捉老鼠」的心理攻防，罕見從「精神分析」角度切入這場世紀審判，是一部探討人性邪惡邊界的心理驚悚與歷史劇情大作。兩大奧斯卡影帝羅素克洛、雷米馬利克片中展開一場場錯綜複雜的智謀較量，也成為范德比爾特此生最難寫的劇本。

電影集結了扎實的劇本、頂尖的演技與對歷史的高度尊重，被譽為近年來探討正義與人性最深刻的電影。值得一提的是，影片中段重現了當年法庭播放集中營真實紀錄片的場景，這段長達數分鐘的沉重畫面，被評為全片最令人屏息且記憶深刻的一幕。

該片探討「平庸之惡」如何轉化為種族滅絕的執行力，藉此反思法西斯獨裁主義與法律正義的衝突。既是對當下時代的批判，更是對當前世界的警示。《紐倫堡》將於6月5日在台上映。

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