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娛樂 最新消息

台灣之光！舒夢蘭生態電影驚艷新加坡 創千萬票房第二季動向曝

舒夢蘭與台裔太空人林琪兒。（東森提供）舒夢蘭與台裔太空人林琪兒。（東森提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由舒夢蘭執導，首部以台灣觀點、為地球生態發聲的電影《守護我們的星球》於新加坡華語電影節上映。首映現場數百人擠爆影廳，電影製作實力備受肯定，接連入圍2026年「芝加哥亞洲躍動影展」、「新加坡華語電影節」及英國「弗羅姆國際氣候電影節」等國際三大影展。

除了影展肯定，十年前曾受導演專訪的美國太空人「Dr. Kjell Lindgren」林琪兒日前來台，得知電影上映後也感性發聲。林琪兒分享，在太空執行任務時，每天必須花費30%的時間來維繫賴以生存的太空船系統，反觀人類卻未曾投入同等心力維繫地球環境；這份體悟讓他深感共鳴，除了呼籲大眾共同「守護我們的星球」，更引頸期待這部電影也能在休士頓上映。

隨著首部電影交出亮眼成績單，舒夢蘭團隊正式開啟環保新篇章，第二季將聚焦「守護濕地」，不僅拍攝地球最大濕地，直擊美洲豹獵殺鱷魚的震撼畫面，更記錄到台灣濕地與海岸面臨氣候變遷的挑戰，舒夢蘭團隊持續深耕環境議題，將關懷觸角由極地延伸回人類共生的關鍵棲地，以更堅定的影像力量，守護共同家園。

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