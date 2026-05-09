白安小琉球發燒記憶模糊 二訪期待幸運遇見海龜

白安將至小琉球演出。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕白安去年推出專輯《星期八 Eighth Day》，並率先在台北、台中、高雄等城市展開巡迴演唱會，接下來還將唱進更多海外城市。她興奮表示：「《星期八》是一張很夏天的專輯，而夏天終於要來了，我很期待能在剛剛好的季節，分享最貼切的音樂給大家！」

白安今前往小琉球參與「琉住你音樂會」，持續帶來貼近土地、深入不同場域的現場演出。談及小琉球，她回想起一段既無奈又難忘的回憶：「上次到小琉球時因為感冒發燒，留下的記憶有些模糊。」這次她則期待能以健康的狀態，好好感受當地風景，也希望有機會欣賞海岸與珊瑚礁之美，更笑說想幸運遇見海龜。

請繼續往下閱讀...

白安的新專輯巡演將唱進更多城市。（相信音樂提供）

此外，白安憑藉專輯入圍2026 Hito流行音樂獎「最受歡迎女歌手」，並將於5月23日出席頒獎典禮擔任表演嘉賓；同時，她也獲選為KKBOX「年度百大風雲歌手」，預計於6月13日登上KKBOX風雲榜舞台演出。

白安透露，屆時除了演唱自己的作品，也會將經典舊作重新編曲，以電子風格全新呈現，同時準備了自己非常喜歡的其他歌手作品，期待帶來不同以往的舞台驚喜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法