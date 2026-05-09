結婚15年缺席母親節聚餐？浩子猛虧搭檔被放生 阿翔親解內情

〔記者林欣穎／台北報導〕「浩角翔起」浩子、阿翔今（9）日參與忠義基金會「家孩有我在」愛心園遊會。今年是他們第5度響應活動，盼能讓更多大眾關注失依兒。明（10）日適逢母親節，浩子透露已包出5位數紅包給媽媽，阿翔則說家人們正在聚餐，等活動結束後自己也會回家與家人團聚慶祝。

浩子（左）、阿翔（右）參與忠義基金會「家孩有我在」愛心園遊會。（記者陳奕全攝）

浩子前幾天就已經帶著家人慶祝完母親節，而阿翔出席公益活動的當下，家人們則正在聚餐，浩子馬上笑虧他被放生了：「他們選在你工作的時候。」阿翔則說因為還有哥哥姊姊們，相聚時間本來就不易，等工作結束後自己會去團圓；阿翔的媽媽去年因罹患腦膜瘤住院，阿翔常要兩地奔波陪診，如今媽媽狀況越來越好，「最開心就是已經能聽到媽媽有精神的跟我碎碎念。」浩子則說，看到自己媽媽吃飽喝足躺的模樣就很開心。

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浩子（左）、阿翔（右）參與忠義基金會「家孩有我在」愛心園遊會。（記者陳奕全攝）

談及近況，浩子參與的實境《請世界吃桌》下週將辦記者會，他們的YT《鬧著玩》一直都在持續拍攝，之前帶著觀眾出團到希臘剛回來，因為迴響極佳，已經有其他旅遊團正在規劃中，阿翔也笑說頻道會努力增加收入，讓浩子可以去非洲拍外景，浩子笑回：「最近要去摩洛哥，很感謝團隊！」

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