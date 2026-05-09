才切扁桃腺又韌帶撕裂！楊千霈坐輪椅掛急診 針筒插膝蓋抽積水「痛到慘叫」

〔記者李紹綾／台北報導〕楊千霈這兩天現身高雄，本該是為了舞台劇《倒數婚姻》華麗登場，沒想到劇情還沒開演，戲外先上演一場「急診驚魂記」。原本還能開開心心看展覽的她，9日竟被捕捉到撐著陽傘、坐在輪椅上現蹤街頭的憔悴模樣，原因竟是前十字韌帶舊疾復發，嚴重到急性發炎。

楊千霈韌帶撕裂，藍鈞天幫推輪椅。（翻攝自Instagram）

楊千霈在Instagram無奈感嘆：「沒想到我的狀況怎麼會這麼劇烈的變動？」前一天還在忍痛範圍內的腳傷，隔天直接腫到連路都走不動，只能坐在輪椅上移動。而舞台劇中的「老公」藍鈞天也展現爆棚求生欲與暖男力，深夜親自推著輪椅送她進休息室。畫面中，楊千霈右膝已明顯紅腫如麵包，慘烈狀況讓粉絲直呼太揪心。

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楊千霈韌帶撕裂坐輪椅。（翻攝自Instagram）

楊千霈韌帶撕裂坐輪椅。（翻攝自Instagram）

進入醫院治療時，醫生直接祭出大針筒抽出膝蓋積水，這讓平日敬業的楊千霈也忍不住失聲尖叫，表情痛苦猙獰。身旁的工作人員為了幫她轉移注意力，試圖在哀嚎聲中跟她對舞台劇台詞，沒想到她竟痛到大腦斷片，當場崩潰表示連第一句台詞都記不起來。

楊千霈韌帶撕裂坐輪椅。（翻攝自Instagram）

楊千霈韌帶撕裂掛急診。（翻攝自Instagram）

楊千霈去年她才經歷扁桃腺摘除手術，因易發炎、不易止血的體質，讓她術後反覆發燒，一度瘦到體重剩44公斤。沒想到好不容易補回來，現在又輪到十字韌帶「造反」。目前她正全力抗發炎，希望能順利完成高雄的演出。

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