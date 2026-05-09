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娛樂 電視

遭傳直播違規露點！王俐人列3點闢謠：別為流量過度消費

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人王俐人近日在節目中談及「直播掀衣」話題，引發網友熱議，甚至遭部分酸民留言攻擊。對此，她今（9）日在社群平台發長文表態，強調「我的美麗不需要靠違規來證明」。

之前外界瘋傳「王俐人掀衣上空」影片，王俐人日前就在節目上駁斥那是AI影片，更說：「我怎麼會做出一些這麼stupid（愚蠢）的東西」。

王俐人近期掀起話題。（翻攝自臉書）王俐人近期掀起話題。（翻攝自臉書）

王俐人稍早也發文表示，IG並非成人平台，對裸露內容有明確社群守則，若違規恐導致帳號被封鎖，對長期經營內容創作者而言，無疑是極大風險。她坦言，自己非常珍惜一路累積的粉絲社群、團購信譽與商業合作，因此不會為了一時流量去挑戰規範，「這不是『敢不敢』的問題，而是『專不專業』的問題。」

她也提到，自己並不害怕展現女性體態之美，但始終認為應該「露得適時、適所」，每種內容都有適合的平台與呈現方式，「我會選擇在符合規範、能保護創作者的地方分享不同層次的美，而不是在一個明確禁止的平台上挑戰規則。」

此外，王俐人也喊話，希望外界不要過度追求流量話題，「不要為了自己的流量而過度消費他人。」她認為，比起爭議性內容，健康的居家生活、真實的日常，以及與粉絲之間建立的信任，才是更有價值的流量來源。

文末她也透露，自己正準備迎接人生中「非常美好的階段」，感謝一路支持與理解她專業堅持的粉絲，「我們在對的地方，見證更好的彼此。」

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