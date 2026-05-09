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娛樂 最新消息

全場哭成淚海！「國民爺爺」聲音一出惹哭潤娥、孫藝真

昨（9）晚的百想藝術大賞上，出現已逝演員李順載。（翻攝Naver）昨（9）晚的百想藝術大賞上，出現已逝演員李順載。（翻攝Naver）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國影視界年度盛事「第62屆百想藝術大賞」昨（8）日在首爾隆重登場，除了各大獎項競爭激烈，下半場的一段特別舞台更成為整晚「最催淚彈」。當演員柳演錫以清唱方式緩緩開場，背景螢幕出現已故影帝安聖基、國民爺爺李順載以及喜劇教父全裕成的身影與聲音時，台下星光熠熠的坐席間瞬間響起啜泣聲。

百想藝術大賞上悼念環節，讓金高銀紅了眼眶。（翻攝Naver）百想藝術大賞上悼念環節，讓金高銀紅了眼眶。（翻攝Naver）

舞台上，隨著逝世影星生前的珍貴影像播放，安聖基與李順載等人的聲音透過科技重現，感性說出：「是我啊，你們沒有忘記我的臉吧？」這番如同長輩對晚輩的溫柔道別，讓金高銀、潤娥、李炳憲與孫藝真等巨星紛紛失守，被鏡頭捕捉到掩面落淚、眼眶泛紅的畫面，全場籠罩在深沈的哀思中。

潤娥在百想藝術大賞上落淚。（翻攝Naver）潤娥在百想藝術大賞上落淚。（翻攝Naver）

擔任表演嘉賓的柳演錫，以穩定且充滿情感的嗓音致敬前輩，簡約的舞台設計更凸顯了這些影壇巨人留下的珍貴足跡。網友看過轉播後紛紛留言：「這段真的太難忍了」、「看到大咖藝人們都哭成那樣，感受得到演藝圈的凝聚力」。

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