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娛樂 電視

林美秀拍戲「碰到雞」秒爆哭 男星誤吞豬眼睛當場僵掉

〔記者林欣穎／台北報導〕林美秀、張再興主持TVBS《食尚玩家》全新企劃《我們這一家》 ，最新一集迎來Ozone祖安的退伍首錄，為了迎接祖安，林美秀與張再興特別舉起紅布條熱烈迎接。他們這次來到宜蘭，是周祖安的退伍地，也是林美秀的家鄉，他們將帶大家品嚐回憶中的味道以及宜蘭特有的美食口袋名單。

林美秀（中）分享自己從小吃到大的隱藏版早餐「油條沾醬油」。（TVBS提供）林美秀（中）分享自己從小吃到大的隱藏版早餐「油條沾醬油」。（TVBS提供）

一行人走訪私藏美食名單，林美秀大方分享自己從小吃到大的隱藏版早餐「油條沾醬油」，特殊的鹹香組合讓一旁的張再興聽了忍不住驚呼：「要確（確定）誒！」林美秀則現學現賣新世代流行語幽默妙回：「Double確啦！」互動逗趣。

本趟行程不僅有懷舊滋味，兩位前輩更聯手為祖安安排一場驚心動魄的「全豬料理挑戰」。林美秀張再興接力鋪陳：「你敢不敢吃豬肉」、「這個營養價值很高」，祖安在不知情的情況下，挑戰了名為「龍珠」的豬眼睛，邊吃邊疑惑看向工作人員：「為什麼大家都在笑？」甚至還認真分析起口感「QQ的像魷魚」，直到林美秀揭曉真相並開玩笑說：「你剛剛吃的是豬眼睛，有沒有覺得現在看東西一片光明？」讓祖安笑容瞬間僵化。之後他們也接連挑戰南方澳鯊魚煙、粉腸等道地小吃，讓從未嘗試過的祖安瞬間成為試吃大會主角。

張再興（右起）與林美秀、Ozone祖安大啖宜蘭美食。（TVBS提供）張再興（右起）與林美秀、Ozone祖安大啖宜蘭美食。（TVBS提供）

吃飽喝足後，三人轉往宜蘭動物王國體驗與動物近距離互動，林美秀自爆過去拍戲曾有與雞接觸的橋段，結果因為太害怕，一碰到雞就直接哭出來，讓導演哭笑不得喊卡：「可不可以不要這麼難過」。

旅程最後，祖安也帶領前輩們前往與家人最愛的隱藏版餐廳品嚐宜蘭辦桌小菜，過程中老闆頻頻關心林美秀有沒有吃到月亮蝦餅，林美秀笑說：「我已經吃得很胖了。」老闆立刻安慰：「這是你的標誌福相。」讓她開心直呼「很會說話！」沒想到張再興隨即在一旁補槍：「他的意思是臉大吃四方，肚大居財王。」

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