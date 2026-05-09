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（解密寒戰3-3）《寒戰1995》主題曝光！導演揭角色旅程「殘酷代價才正要開始」

〔記者許世穎／專訪〕港片《寒戰1994》上映後掀起大量劇情討論，不少觀眾更開始瘋猜角色關係與後續走向。導演梁樂民接受專訪也提到，續作《寒戰1995》的核心主題將是「犧牲」，並透露劉俊謙飾演的年輕版李文斌的歷程，才正要開始。

導演梁樂民表示，《寒戰1994》其實只是整個故事的「上半場」，主題聚焦在「選擇」。「每個角色都在面對自己的選擇，無論是警察、黑道、英方勢力，大家都在決定自己要站在哪一邊。」

《寒戰1994》導演梁樂民。（記者胡舜翔攝）《寒戰1994》導演梁樂民。（記者胡舜翔攝）

但到了《寒戰1995》，故事將進一步轉向「犧牲」，「每個選擇都會讓你得到一些東西，但同時也一定要失去一些東西。」梁樂民說：「這就是《寒戰1995》真正想講的事。」

他透露，《寒戰1995》將集中描寫李文斌與吳慷仁飾演的潘志昂兩條角色線，因此規模反而不會再比《寒戰1994》更大，「1994是在建立世界觀，95就是正式進入角色內心。」其中最核心的，正是李文斌如何一步步變成《寒戰》第一集裡那個深諳權力遊戲的人。

《寒戰1994》和《寒戰1995》是劉俊謙飾演的李文彬的旅程。（華映提供）《寒戰1994》和《寒戰1995》是劉俊謙飾演的李文彬的旅程。（華映提供）

梁樂民提到，《寒戰》中梁家輝飾演的李文斌曾有一句經典台詞：「每一個部門、每一個機構都有它的遊戲規則，不管是明是暗，第一步是學會它。」他強調，這句話並不是別人教李文斌的，而是角色親身經歷後得到的體悟。「現在的李文斌，才剛學會黑與白的規則。」梁樂民表示，《寒戰1995》真正要講的，就是他究竟犧牲了什麼，最後才變成觀眾熟悉的那個李文斌。

至於目前網路上大量流傳的劇情猜測，梁樂民也笑說，團隊最意外的，就是大家瘋狂討論在前兩部《寒戰》裡，彭于晏飾演的李家俊媽媽到底是誰。他透露，原本劇組還很擔心觀眾看不出阮先生（王丹妮飾）與李文斌之間那種若有似無的情感，「結果大家不只看懂，還開始期待他們最後會變成一家人。」

吳慷仁飾演的潘志昂在《寒戰1995》會有更多著墨。（華映提供）吳慷仁飾演的潘志昂在《寒戰1995》會有更多著墨。（華映提供）

梁樂民坦言，目前網友的猜測大概「75%是對的」，但也有很多關鍵內容其實完全猜錯。「等大家真正看到《寒戰1995》時，就會知道我們真正想說的是什麼故事。」

除了角色鋪陳，梁樂民也特別提到，《寒戰1994》這次找來元彪與洪金寶參與，其實別具意義。片中李文斌的父親由元彪飾演，而王丹妮飾演的阮先生，其父親則設定為洪金寶（僅在照片現身），他形容，這也宛如一種港片世代傳承。

「他們兩位都是香港動作電影非常經典的前輩人物。」梁樂民表示，自己很希望《寒戰1994》不只是警匪電影，也能保留90年代香港電影獨有的氣味與情感。他坦言，當這些上一代港片代表人物出現在角色背景中時，整個故事的重量感會立刻不同，「好像真的有一個時代在背後支撐著這些角色。」被問到洪金寶近年健康狀況，梁樂民也報平安表示：「他其實狀態蠻好的，也很有精神。」

導演梁樂民先前拍攝《梅艷芳》也和劉俊謙（左）及王丹妮合作。（資料照，索尼影業提供）導演梁樂民先前拍攝《梅艷芳》也和劉俊謙（左）及王丹妮合作。（資料照，索尼影業提供）

此外，梁樂民也透露，《寒戰1994》與《寒戰1995》其實是同步拍攝完成。整個劇組花了半年時間背靠背拍攝，「文戲拍完接動作戲，動作戲完又回文戲，幾乎沒有休息。」他坦言，這也是自己從影以來最辛苦的一次拍攝經驗，「我們每天都在跟時間賽跑。」尤其香港天氣變化快速，只要連續下雨，整個拍攝調度都得重排，「很多場面需要非常精準的計算，容錯空間非常少。」

梁樂民透露，目前《寒戰1995》已進入後製階段，現階段初剪長度約110分鐘左右，「但還會再調整。」被問到未來是否可能像《梅艷芳》一樣推出導演加長版，甚至延伸成影集形式，梁樂民則笑說，這次機率不高。

他說當年《梅艷芳》劇本長達150頁，開拍前團隊甚至曾逐場討論哪些戲必須刪減，「但每一場都有人捨不得刪。」最後電影上映後，他仍覺得有許多內容沒能完整呈現，後來才有Disney+影集版與香港上映的加長版誕生。

不過《寒戰1994》與《寒戰1995》的狀況完全不同。梁樂民表示，經歷《梅艷芳》的經驗後，這次《寒戰》前傳系列從開發初期就已經規劃得非常精準，「我們很清楚94年要講世界觀，95年要講人物走向與犧牲，所以整個結構其實很完整。」

他坦言，目前並沒有再剪出影集版或導演版的計畫，「這次比較像是兩部獨立、但彼此連在一起的電影設計。」他也強調，《寒戰1994》與《寒戰1995》並不是單純的上下集，而是一條完整的角色弧線。「現在觀眾看到的，只是故事真正開始之前而已。」

《寒戰1994》全台上映中！

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