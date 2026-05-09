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（解密寒戰3-2）吳慷仁《寒戰1994》狂挨20巴掌！導演肯定「他是非常優秀的演員」

〔記者許世穎／專訪〕金馬影帝吳慷仁在《寒戰1994》中飾演關鍵角色潘志昂，更挑戰全廣東話演出，其中一場被連甩超過20個巴掌的戲碼，更成為電影上映後最受討論橋段之一。導演梁樂民接受專訪時，還原這場戲的誕生過程，也大讚吳慷仁是「非常優秀的演員」。

《寒戰1994》導演梁樂民。（記者胡舜翔攝）《寒戰1994》導演梁樂民。（記者胡舜翔攝）

導演梁樂民透露，那場巴掌戲其實從劇本初稿時就已經存在，「不是現場臨時加的。」他笑說，自己甚至把「一巴、兩巴、三巴」全部清楚寫進劇本，結果讓飾演吳慷仁父親的金馬影帝謝君豪看到後忍不住吐槽：「沒有劇本這樣寫的！」不過他坦言，這場戲之所以堅持保留，是因為對角色非常重要，「非打不可。」

更讓梁樂民印象深刻的，則是吳慷仁為角色做的準備。他回憶當初來台灣與吳慷仁碰面時，對方還是以國語聊天，但等到正式進入香港劇組後，狀態已經完全不同。「他開始強迫自己用廣東話。」梁樂民表示，吳慷仁不只是拍戲時講廣東話，甚至連導演喊卡後、私下跟工作人員聊天時，也都刻意維持廣東話模式。

吳慷仁在《寒戰1994》的演出被導演梁樂民大力肯定。（華映提供）吳慷仁在《寒戰1994》的演出被導演梁樂民大力肯定。（華映提供）

「他希望自己不是『背廣東話台詞』，而是真的用廣東話去思考。」梁樂民形容，吳慷仁最厲害的地方，是他會刻意改變自己的語氣與節奏，「他想讓自己真的變成那個年代、那個地方的人。」

梁樂民也透露，其實團隊一開始並沒有設定角色一定得由香港演員演出，「我們沒有說這個角色一定只能香港人演。」他認為，真正重要的是角色與演員之間能否產生連結。「以前有前輩跟我說過一句話：『角色會自己找演員。』」他表示，當劇本完成、交到吳慷仁手上時，就連吳慷仁都感受到「這個角色就是他」。

吳慷仁（右）在《寒戰1994》被飾演父親的謝君豪掌摑。（華映提供）吳慷仁（右）在《寒戰1994》被飾演父親的謝君豪掌摑。（華映提供）

他也坦言，香港其實有很多演員都能演出類似角色，但若找太熟悉的香港演員，反而少了驚喜感，「觀眾可能會覺得又看到類似的東西，但吳慷仁進來後，整個氣質都不一樣了。」

梁樂民更透露，吳慷仁在《寒戰1994》的戲份其實還不算真正展開，「95年他的戲會更多。」他表示，《寒戰1994》主要是鋪陳角色與勢力關係，而《寒戰1995》才會真正深入角色內心。

《寒戰1994》導演梁樂民。（記者胡舜翔攝）《寒戰1994》導演梁樂民。（記者胡舜翔攝）

「現在很多觀眾會覺得還沒看夠，或很多東西還有疑問，但那些答案其實都在95年。」梁樂民強調，《寒戰1994》與《寒戰1995》本來就是一個完整故事，「只是我們把它拆成兩部電影來說。」

他也形容，吳慷仁飾演的潘志昂在《寒戰1995》裡，將會面對更殘酷的代價與選擇，「因為真正的人物弧線，到那時候才會完整。」

《寒戰1994》全台上映中！

（文未完待續，本文共三篇，此為第二篇）

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