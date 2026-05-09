（解密寒戰3-1）郭富城想演年輕版自己被導演打槍！梁樂民親曝「最大難題」

〔記者許世穎／專訪〕香港警匪經典《寒戰》系列推出前傳《寒戰1994》，不只正式開啟「寒戰宇宙」，更一次集結吳彥祖、劉俊謙、吳慷仁、王丹妮等全新陣容。導演梁樂民接受專訪時談到影迷好奇的「年輕版劉傑輝」問題，對於郭富城表示自己可以回歸演出年輕版，竟然當場打槍。

《寒戰1994》導演梁樂民。（記者胡舜翔攝）

梁樂民透露，當決定打造《寒戰》宇宙時，團隊最先處理的就是時間線問題，他解釋，《寒戰》第一、二集其實早已埋下不少背景設定，因此《寒戰1994》並不是完全重新創作，而是把原本藏在對白中的細節重新延伸。

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他舉例，《寒戰II》中由張國柱飾演的蔡元祺曾問郭富城飾演的劉傑輝：「你有跟過我嗎？」劉傑輝回答：「很幸運，沒有！」梁樂民表示，這句台詞其實早已透露角色背景，「因為香港在1997年前還是皇家香港警察，當時警隊有個傳統，會把未來的一哥培養人選送到英國蘇格蘭場受訓，所以如果時間點是1994年，劉傑輝理論上應該人在英國。」

郭富城也有回歸《寒戰1994》，不過是出現在2017年的時間線。（華映提供）

也因為如此，團隊其實很早就規劃好「年輕版劉傑輝」的故事線。但真正困難的，反而是選角。梁樂民坦言：「我要找年輕的李文斌已經很難，要再找一個年輕版郭富城，真的難上加難。」他也解釋打槍郭富城自己演出的原因不是怕他演不好，「而是觀眾很難消化。」

梁樂民進一步說，如果整個《寒戰1994》的角色全部都換成新演員，好比吳彥祖飾演年輕版蔡元祺、劉俊謙化身年輕版李文彬，但只有郭富城維持原樣，觀眾在觀看上一定會出現違和感，「為什麼所有人都變了，只有你沒變？這其實是閱讀邏輯的問題。」

王丹妮（左起）、導演梁樂民、劉俊謙出席《寒戰1994》記者會。（記者胡舜翔攝）

他也坦言，另一個原因則是體能負擔，「現在很多動作場面其實跟《寒戰》本傳完全不同，你看劉俊謙現在做的那些動作，如果找原本的梁家輝來演，也會變成另一個故事了。」他強調，不是不相信郭富城，而是不希望演員承受過度辛苦的拍攝狀態。

除了角色設定外，梁樂民也透露，也曾考慮過拍《寒戰3》，但最後決定回頭從原點開始講故事。他表示，很多觀眾看完《寒戰》系列後，雖然覺得好看，但其實並不完全理解角色之間的脈絡與派系關係，「所以我們一直想，有沒有可能把這些事情說清楚。」

《寒戰1994》導演梁樂民。（記者胡舜翔攝）

他透露，這個想法其實來自出品方老闆，「他們跟我說，故事不一定只能往後走，也可以往深走。」因此《寒戰1994》真正想做的，其實是把整個世界觀重新建立起來。

梁樂民形容，《寒戰1994》更像是一部「宇宙起源電影」，觀眾會第一次看見警界、黑道、英方勢力與香港望族之間如何互相牽動，「等觀眾理解這些人物後，後面的故事才會真正開始。」

劉俊謙在《寒戰1994》有不少動作戲演出。（華映提供）

至於大家關心《寒戰3》是否還有機會推出？梁樂民則未把話說死，「95年之後其實還有很長一段時間線，《寒戰3》也有可能發展。」但他也強調，一切仍要視觀眾對《寒戰1994》與《寒戰1995》的反應而定。「所有可能性都有。」他笑說：「觀眾喜歡，我們就可以繼續拍下去。」

《寒戰1994》全台上映中！

（文未完待續，本文共三篇，此為第一篇）

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