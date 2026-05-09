蔡亘晏難產「嘶吼到昏迷」 生女「陣痛31小時」眼冒金星

〔記者李紹綾／台北報導〕「爆花」蔡亘晏在客語時代影集《星空下的黑潮島嶼》飾演深得處長丈夫湯志偉寵愛的年輕夫人。角色「蕭夫人」懷孕七個月隨夫赴綠島任職，卻突發難產危機，這場戲不僅展現了「新生」醫師黃河、夏騰宏在資源匱乏下的精湛醫術，更是醫務室成立的關鍵轉折。

蔡亘晏在《星空下的黑潮島嶼》臨盆時突遇難產危機，成為醫務室成立的重要關鍵故事。（華視提供）

蔡亘晏戲外早已為人母，對這場難產戲感觸極深，她幽默對比：「戲裡的蕭夫人被麻醉後就睡著了，但我當年可是痛了31個小時才把孩子生下來。」當時堅持自然產且未施打麻醉的她，自嘲全程處於半夢半醒、眼冒金星的狀態，抱到孩子的第一個念頭竟然是：「我終於可以睡覺了！」

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蔡亘晏在《星空下的黑潮島嶼》挑戰京劇壓力爆棚。（華視提供）

回顧這場重頭戲，蔡亘晏坦言，大聲喊叫並不難，最難的是拿捏從「清醒嘶吼、開始無力，最後因麻醉逐漸失去意識」的層次感。她強調，這短短十秒鐘必須在「真實體感」與「戲劇節奏」間完美平衡，既不能讓節奏拖沓，更要讓觀眾屏息以待。適逢母親節，她認為過節不需浮誇，「把愛放進日常裡，就是我們給彼此最好的禮物」。

蔡亘晏在《星空下的黑潮島嶼》裡難產，戲外生女歷經31小時陣痛。（華視提供）

除了震撼的難產戲，蕭夫人還是位熱愛平劇的票友。蔡亘晏此次更突破自我，首度挑戰傳統戲曲中的「老生」角色，她透露老生唱腔特有的滄桑感與平時發聲位置截然不同，「剛開始時真的相當焦慮，總是記不住曲調的起伏，想說完蛋了」。為了完美呈現，她進入「無限循環播放」模式洗腦，最終身體自然記住旋律。演出後她更獲得京劇大師劉化蒂的高度肯定，直誇她：「妳可以不要當演員，轉行來唱老生嗎？」讓她受寵若驚。

蔡亘晏在《星空下的黑潮島嶼》飾演的蕭夫人是一位平劇票友，不時會唱戲表演給大家聽。（華視提供）

《星空下的黑潮島嶼》該劇將鏡頭對準1950年代的綠島，描述一群因思想犯身份被囚禁的年輕醫師，如何在荒島醫務所中機智救人、於困境求生。演員集結王識賢、曹佑寧、黃河、吳念軒、夏騰宏等全明星男神陣容，深刻描繪這群被稱為「新生」的犯人如何在嚴苛環境中生存，並為貧瘠之地帶來改變。該劇5月10日起，每週日晚間十點於華視頻道播出。

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