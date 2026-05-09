夏靖庭傲嬌阿公魂上身 變身「省長」驚呆劇組

夏靖庭在《大愛街二巷》飾演傲嬌阿公。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕侯彥西、嚴正嵐、柯素雲、夏靖庭、李維維、李辰翔、吳奕蓉、潘君侖、余子嫣、洪君昊、謝其文在大愛劇《大愛街二巷》共同演繹笑中帶淚的鄰里故事。劇組豪砸重金，在棚內打造18公尺高的超逼真街景，打破傳統拍攝限制，讓導演葉天倫感性直呼：「這是我從影20年的幸福回歸。」

《大愛街二巷》主視覺。（大愛電視提供）

嚴正嵐劇中飾演超級強迫症患者「曉亮」，凡事都要訂定SOP，連吵架和教小孩都有標準流程，侯彥西飾演嚴正嵐的丈夫，角色「大方」是個會對著麵團說話的感性麵包師，有趣的是，他在演出時臨時加戲「噴笑」，當場打破導播標記好的鏡頭SOP。嚴正嵐分享戲外超神巧合：「我的親老公、戲裡老公侯彥西、夏哥（夏靖庭）和洪君昊，竟然全都是8月8日生。」這對性格天差地遠的夫妻，將上演「原則」與「情份」的大對決。

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侯彥西（左）、嚴正嵐在《大愛街二巷》演夫妻。（大愛電視提供）

資深演員柯素雲飾演社區靈魂人物兼智慧擔當「滿足阿媽」，提倡「把50歲存入壽量寶藏」，教大家80歲也能活得像30歲。她笑說為了背台詞壓力山大，甚至要靠「手語」來加強記憶。謝其文飾演柯素雲的里長兒子，劇中配合里長服務各行各業的需求，展現了國、台、客、英等多種語言服務里民，是全劇的搞笑擔當。

謝其文在《大愛街二巷》飾演里長，堅持要在社區比賽通通拿第一。（大愛電視提供）

夏靖庭飾演傲嬌的「武雄阿公」，拍戲後竟被化身為「省長」，他表示：「拍這部戲學會省米、省水、做清潔劑，我現在都會做了。」演他媳婦的越南新住民阮安妮則經營創意冰果室，主打「心酸酸誰人汁（檸檬汁）、外星人的口水（奇異果汁）」，劇中即便老公在監獄，她仍堅守照顧公婆，這段劇情會深入探討「血緣與養育」的意義，絕對是全劇最催淚的爆點。

柯素雲在《大愛街二巷》飾演社區的靈魂人物。（大愛電視提供）

李維維與李辰翔演活了現代夫妻的真實樣貌。李維維化身愛聊八卦、精打細算的「虎媽」蓉蓉；李辰翔則自封「天下爸爸與老公的代言人」，精準詮釋回家就黏著手機、對老婆敷衍的「簡不凡」。

吳奕蓉在《大愛街二巷》飾演髮廊老闆娘。（大愛電視提供）

吳奕蓉飾演髮廊老闆娘，角色「游美麗」是團購女王，雖然外表時尚，私下卻有囤積症。她感性透露角色其實很有深度：「8歲就要站在板凳上幫客人洗頭，金錢是我的盔甲，給我安全感。」角色將在阿媽引導下學習「都會減法美學」，清掉心靈雜物。潘君侖則飾演熱衷直播的設計師Kevin，與老闆娘互動火花不斷。

阮安妮在《大愛街二巷》經營創意冰果室。（大愛電視提供）

李辰翔在《大愛街二巷》與李維維演夫妻。（大愛電視提供）

李維維（中）在《大愛街二巷》與李辰翔演夫妻。（大愛電視提供）

潘君侖在《大愛街二巷》飾演熱衷直播的設計師。（大愛電視提供）

《大愛街二巷》大膽切入時事，運用「負評惡作劇」與「網路謠言」情節，探討數位時代的輿論黑洞。同時溫馨呈現「銀青共學」與「記憶保養」，讓失智症與老化話題不再沉重，而是精彩的第二人生，教導年輕世代如何溫暖陪伴長輩。5月14日起，週一至週五每晚八點於大愛頻道與大愛劇場YouTube同步播出。

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