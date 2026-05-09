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娛樂 電視

「脫衣露點照」瘋傳遭駁斥！王俐人26年前拍MV超清純 網湧入朝聖

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星王俐人日前疑似沒穿內衣賣吹風機，瞬間成為話題焦點，接著她又登上成人平台SWAG，裸背讓男優按摩，更教大家如何舒展肢體，一夕爆紅。王俐人昨也在社群上分享26年前她拍的第一支MV。

王俐人當時拍攝第一支MV是蔡健雅歌曲。（翻攝自YT）王俐人當時拍攝第一支MV是蔡健雅歌曲。（翻攝自YT）

王俐人在臉書分享蔡健雅歌曲，那一年王俐人剛回台灣在台大語言中心教英文，她的第一個MV作品，就是蔡健雅2000年發行的《True Love》，王俐人提到當時完全沒有預算，「沒有妝髮、沒有服裝、沒有道具，我穿著我當晚要去台大語言中心教課的衣服和書包，喝的飲料是早餐， 男主角是執行製作，謝謝這一支沒有預算的MV，捕捉了那時清純的我，讓我可以留念，謝謝有心人的分享」。

王俐人年輕時清純美麗。（翻攝自YT）王俐人年輕時清純美麗。（翻攝自YT）

王俐人近日因登成人平台SWAG爆紅，日前上王偉忠節目接受專訪，提到上SWAG之前，她沒有認真做功課，以為性質是類似17LIVE的直播平台。她覺得雖然是成人平台，應該只是穿得比較性感、清涼，在演藝圈打滾多年的她，對服裝尺度接受彈性本來就很大，所以她根本沒多想。至於外界瘋傳的「王俐人掀衣上空」影片，王俐人駁斥那是AI影片，更說：「我怎麼會做出一些這麼stupid（愚蠢）的東西」。

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