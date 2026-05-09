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娛樂 最新消息

《玩很大》驚爆大內鬥！KID錄影「表現反常」遭隊友狂罵

KID突然表現反常。（綜藝玩很大提供）KID突然表現反常。（綜藝玩很大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲領軍主持《綜藝玩很大》全新一集迎來激烈的「水上龍舟」爭霸戰。繼先前挑戰陸上龍舟讓「KID」林柏昇大呼吃不消後，本次挑戰難度再升級，直接將戰場轉移至台南運河。更刺激的是，本集祭出神秘的全新遊戲規則，黑黃兩隊各自暗藏「臥底」，上演「愈親近的愈是敵人」的戲碼，讓隊友間互相猜忌，極度考驗大家的火眼金睛。

本集陣容堅強，除了KID之外，更邀請到江宏恩、吳東諺、丁力騏、林昀希、張家瑋、臧芮萱、何依霈等實力派演員一同參與充滿內鬥的挑戰。在「注音符號四字成語」關卡中，眾人為了揪出扯後腿的臥底而爆發激烈的心理戰。

吳東諺（左起）、臧芮萱、林昀希、江宏恩、吳宗憲、丁力騏、張家瑋、何依霈、KID參與諜對諜內鬥的挑戰。（綜藝玩很大提供）吳東諺（左起）、臧芮萱、林昀希、江宏恩、吳宗憲、丁力騏、張家瑋、何依霈、KID參與諜對諜內鬥的挑戰。（綜藝玩很大提供）

其中，身為節目「老司機」的KID竟反常地表現失常、搞不清楚遊戲規則，且在對手答錯時還在旁邊放冷箭，被眾人高度懷疑就是臥底；丁力騏在答題時自信秒回卻慘遭吳宗憲判定答錯，引發隊友狂罵與質疑；而江宏恩則是不斷出現失誤，甚至在爭論時不敢直視隊友的眼睛，同樣嫌疑重大。究竟諜對諜的激烈衝突中，誰才是真正的臥底？場上充滿趣味與緊張的氣氛，等待觀眾鎖定揭曉。

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